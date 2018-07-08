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Защитник сборной Уругвая оценил организацию ЧМ-2018
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Защитник сборной Уругвая оценил организацию ЧМ-2018 

RT на русском 4 часа назад
Фото: RT на русском
Защитник сборной Уругвая Диего Годин в беседе с «Известиями» оценил организацию чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
«Всё было прекрасно. Стадионы, города, организация матчей и тренировок, атмосфера на трибунах — это было замечательно. Могу только поздравить Россию с этим событием и успешной его организацией», — сказал он.
Кроме того, Годин заявил, что его команда ехала в Россию за более высоким результатом, но Франция, которой они проиграли, является очень сильной сборной с большими мастерами и хорошей тактической подготовкой.
«А в таких противостояниях победитель всегда один. К сожалению, в этот раз им оказались не мы», — добавил футболист.
Ранее нападающий сборной Франции Антуан Гризманн отметил, что его партнёры по команде успешно смогли нейтрализовать сильные стороны соперника в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу с Уругваем.
Также ФАН сообщало, что в Ростовской области рассказали об экономических успехах ЧМ-2018.
RT на русском: последние новости
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