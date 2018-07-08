Защитник сборной Уругвая оценил организацию ЧМ-2018

Защитник сборной Уругвая Диего Годин в беседе с «Известиями» оценил организацию чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Всё было прекрасно. Стадионы, города, организация матчей и тренировок, атмосфера на трибунах — это было замечательно. Могу только поздравить Россию с этим событием и успешной его организацией», — сказал он.

Кроме того, Годин заявил, что его команда ехала в Россию за более высоким результатом, но Франция, которой они проиграли, является очень сильной сборной с большими мастерами и хорошей тактической подготовкой.

«А в таких противостояниях победитель всегда один. К сожалению, в этот раз им оказались не мы», — добавил футболист.

Ранее нападающий сборной Франции Антуан Гризманн отметил, что его партнёры по команде успешно смогли нейтрализовать сильные стороны соперника в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу с Уругваем.

Также ФАН сообщало, что в Ростовской области рассказали об экономических успехах ЧМ-2018.