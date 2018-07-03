Ещё
На видео попало, как воронежский лихач прямо на переходе едва не сбил человека
Далее:
Читайте также:
Ещё

На видео попало, как воронежский лихач прямо на переходе едва не сбил человека 

Вести Воронеж 3 июля 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Водитель на большой скорости пытался проскочить на «красный». В Воронеже автомобилист решил проскочить на «красный» через пешеходный переход и едва не сбил человека. Видео с выходкой лихача в группе «Аварии и ДТП Воронежа» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали очевидцы. Инцидент произошёл в понедельник, 2 июля, около 17:00 на улице 9 Января у ДК «Машиностроителей».
На кадрах видно, как на пешеходном переходе для людей загорается разрешающий сигнал, и машины начинают притормаживать. Однако некий водителей успел проскочить через «зебру», когда только «жёлтый» переключился на «красный». Его примеру решил последовать ещё один автомобилист. Правда, сделал он это, когда на дорогу уже вышли пешеходы. Часть людей заметила опасность и отступила назад, но одна девушка, вероятно, была занята телефоном и быстро двигалась через дорогу. Лихач заметил её буквально в последний момент: резко притормозил и быстрым манёвром объехал, а затем прибавил скорости и скрылся.
Вести Воронеж: последние новости
Воронежский вице-премьер Геннадий Макин покинет правительство региона в начале июля Воронежский хайдайвер Артём Сильченко стал последним на этапе мировой серии в Испании Как воронежцы болели за сборную России в матче с Уругваем
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Английские фанаты устроили жестокую драку109
Россия отказалась приглашать Мэй на ЧМ127
Украинский тренер объявил бойкот сборной России444
«Результаты допинговых тестов россиян отвратительны»369
Макаревич прокомментировал «победобесие» в РФ497
Видео
00:56
Головин объяснил пенальти с закрытыми глазами
Футбол
00:23
Россия отказалась приглашать Мэй на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
05:36
Аршавин поставил Россию на последнее место
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:24
В футболе разразился новый допинговый скандал
Футбол Легкая атлетика
00:23
Украинский тренер объявил бойкот сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
Стал известен следующий клуб Дзюбы
Футбол
00:30
Стало известно, кто научил Акинфеева легендарному сейву
Футбол Прочее
01:53
Английские фанаты устроили драку в метро
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:06
Что вы не знали о футбольном первенстве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение