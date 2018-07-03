На видео попало, как воронежский лихач прямо на переходе едва не сбил человека

Водитель на большой скорости пытался проскочить на «красный». В Воронеже автомобилист решил проскочить на «красный» через пешеходный переход и едва не сбил человека. Видео с выходкой лихача в группе «Аварии и ДТП Воронежа» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали очевидцы. Инцидент произошёл в понедельник, 2 июля, около 17:00 на улице 9 Января у ДК «Машиностроителей».

На кадрах видно, как на пешеходном переходе для людей загорается разрешающий сигнал, и машины начинают притормаживать. Однако некий водителей успел проскочить через «зебру», когда только «жёлтый» переключился на «красный». Его примеру решил последовать ещё один автомобилист. Правда, сделал он это, когда на дорогу уже вышли пешеходы. Часть людей заметила опасность и отступила назад, но одна девушка, вероятно, была занята телефоном и быстро двигалась через дорогу. Лихач заметил её буквально в последний момент: резко притормозил и быстрым манёвром объехал, а затем прибавил скорости и скрылся.