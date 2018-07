Ван Римсдайк вернулся в «Филадельфию»

Джеймс ван Римсдайк был выбран «Филадельфией» на драфте 2007 года под вторым номером.

В 2012 году он был обменян в «Торонто» на защитника Люка Шенна

Теперь нападающий вернулся в стан «Летчиков», будучи в статусе свободного агента.

WELCOME BACK, @JVReemer21! The #Flyers have agreed to terms with free agent LW on a five-year contract. More info: https://t.co/N2eHBtKBTV pic.twitter.com/Qmd28y2EvF

— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) 1 июля 2018 г.

В прошлом регулярном чемпионате НХЛ ван Римсдайк забросил 36 шайб за «Торонто».