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ЦСКА подписал контракт с бывшим хоккеистом «Эдмонтона» Слепышевым
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ЦСКА подписал контракт с бывшим хоккеистом «Эдмонтона» Слепышевым 

ТАСС 17 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выступавший в прошлом сезоне за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон» Антон Слепышев подписал контракт с ЦСКА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе армейского клуба.
Форвард провел за «Эдмонтон» три сезона. В сезоне-2017/18 в 50 матчах за клуб он набрал 12 очков (6 голов + 6 передач). Ранее он выступал в «Салавате Юлаеве», у которого ЦСКА в мае этого года выкупил права на игрока. В 2011 году Слепышев был выбран под первым номером на драфте Континентальной хоккейной лиги новокузнецким «Металлургом».
"Контракт со Слепышевым подписан на два года", — сообщили в клубе.
Ранее армейцы подписали пробные соглашения с выступавшими в Северной Америке нападающими Сергеем Толчинским и Никитой Коростелевым. 23-летний воспитанник армейцев Толчинский предыдущие три сезона выступал за фарм— клуб «Каролины» — «Шарлотт», в минувшем сезоне в 43 матчах он набрал 26 очков (7 голов + 19 передач). В составе молодежной сборной России он стал серебряным призером чемпионата мира 2015 года. Коростелев с 14 лет выступает в Северной Америке и прошлый сезон проводил в фарм-клубе «Монреаля» в канадской Хоккейной лиге Онтарио.
ЦСКА в минувшем сезоне стал финалистом Кубка Гагарина, уступив «Ак Барсу» в серии со счетом 1-4.
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