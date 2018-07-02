ЦСКА подписал контракт с бывшим хоккеистом «Эдмонтона» Слепышевым

Форвард провел за «Эдмонтон» три сезона. В сезоне-2017/18 в 50 матчах за клуб он набрал 12 очков (6 голов + 6 передач). Ранее он выступал в «Салавате Юлаеве», у которого ЦСКА в мае этого года выкупил права на игрока. В 2011 году Слепышев был выбран под первым номером на драфте Континентальной хоккейной лиги новокузнецким «Металлургом».

"Контракт со Слепышевым подписан на два года", — сообщили в клубе.

Ранее армейцы подписали пробные соглашения с выступавшими в Северной Америке нападающими Сергеем Толчинским Никитой Коростелевым . 23-летний воспитанник армейцев Толчинский предыдущие три сезона выступал за фарм— клуб «Каролины» — «Шарлотт», в минувшем сезоне в 43 матчах он набрал 26 очков (7 голов + 19 передач). В составе молодежной сборной России он стал серебряным призером чемпионата мира 2015 года. Коростелев с 14 лет выступает в Северной Америке и прошлый сезон проводил в фарм-клубе «Монреаля» в канадской Хоккейной лиге Онтарио.

ЦСКА в минувшем сезоне стал финалистом Кубка Гагарина, уступив «Ак Барсу» в серии со счетом 1-4.