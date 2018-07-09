Дзагоев: двоякое впечатление от результата на ЧМ, сборная могла пройти дальше

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев подвёл итоги выступления команды на чемпионате мира. Российская сборная дошла до 1/4 финала домашнего турнира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

«Двоякое впечатление. С одной стороны, мы вышли из группы, обыграли испанцев. С другой — я уже говорил, что аппетит приходит во время еды. Мы могли пройти дальше, но этого не получилось. Матч с хорватами можно назвать трагичным — сначала вели, потом проигрывали, в концовке сравняли счёт. Если всё сложить, то дело должно было идти к победе, но пенальти — это лотерея. Хочется сказать, что выигрывает команда и проигрывает команда. Обидно, что так мало времени получилось сыграть. Таких турниров может больше и не быть. Хочется получать больше игрового времени, но травмы — это неотъемлемая часть нашей профессии. Конечно, чувствовал поддержку от ребят.

Хочется сказать, что у нас собрался очень сильный коллектив. Это был кулак, кулаком он и остаётся. Уверен, что за счёт этого мы и дошли до 1/4 финала. Болельщики тоже помогали — это безоговорочно, в каждой игре поддерживали. С одной стороны, в нас не верили, но мы заставили поверить», — сказал Дзагоев в интервью пресс-службе сборной.