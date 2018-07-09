Ещё
Дзагоев: двоякое впечатление от результата на ЧМ, сборная могла пройти дальше
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дзагоев: двоякое впечатление от результата на ЧМ, сборная могла пройти дальше 

Чемпионат.com 16 часов назад
Фото: SovSport.Ru
Полузащитник сборной России Алан Дзагоев подвёл итоги выступления команды на чемпионате мира. Российская сборная дошла до 1/4 финала домашнего турнира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).
«Двоякое впечатление. С одной стороны, мы вышли из группы, обыграли испанцев. С другой — я уже говорил, что аппетит приходит во время еды. Мы могли пройти дальше, но этого не получилось. Матч с хорватами можно назвать трагичным — сначала вели, потом проигрывали, в концовке сравняли счёт. Если всё сложить, то дело должно было идти к победе, но пенальти — это лотерея. Хочется сказать, что выигрывает команда и проигрывает команда. Обидно, что так мало времени получилось сыграть. Таких турниров может больше и не быть. Хочется получать больше игрового времени, но травмы — это неотъемлемая часть нашей профессии. Конечно, чувствовал поддержку от ребят.
Хочется сказать, что у нас собрался очень сильный коллектив. Это был кулак, кулаком он и остаётся. Уверен, что за счёт этого мы и дошли до 1/4 финала. Болельщики тоже помогали — это безоговорочно, в каждой игре поддерживали. С одной стороны, в нас не верили, но мы заставили поверить», — сказал Дзагоев в интервью пресс-службе сборной.
Чемпионат.com: последние новости
ФИФА оштрафовала Вукоевича на 15 тысяч франков Патриарх Кирилл поздравил сборную России с выдающимся выступлением на ЧМ-2018 Букмекеры: «Селтик» победит «Алашкерт» в первой игре квалификации Лиги чемпионов
Комментарии  Ещё 58 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков прокомментировал выходку Виды60
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым8
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России15
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки14
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео771
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение