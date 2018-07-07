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Уральцы поболеют за сборную России на ЧМ-2018 на стадионах и в фан-зоне
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Уральцы поболеют за сборную России на ЧМ-2018 на стадионах и в фан-зоне 

ТАСС 7 июля 2018
Фото: e1.ru
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Жители Уральского федерального округа в тридцатиградусную жару болеют за сборную России, которая в субботу, 7 июля, проведет матч с хорватами в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в Сочи на стадионе «Фишт».
Болельщики из Екатеринбурга опасались, что в день матча сборной РФ в их родном городе вновь будут ливни подобные тем, что вечером 5 июля за 20 минут затопили городские улицы. «В четверг выпало от 15 до 17% от месячной нормы осадков. Ливней, которые прошли в Екатеринбурге в четверг, 5 июля, мы на сегодня не прогнозируем. Грозы ожидаются [только] по области», — сказала ТАСС главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.
По устоявшейся традиции жители и гости Екатеринбурга будут болеть в городской фан-зоне, которая вмещает 17 тыс. человек. При хорошей погоде фестиваль болельщиков пройдет и в арктическом городе Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе. В рамках фестиваля состоится совместный просмотр мачта Россия — Хорватия на стадионе «Ноябрьск».
"В адрес администрации поступало очень много предложений организовать зону для совместного просмотра очередного матча. Сегодня решены все технические вопросы, и мы приглашаем всех, кто «болеет» футболом. [Только] прихватите зонт на случай дождя и средство защиты от комаров", — сообщили в местной администрации.
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