Булыкин: фаворита в матче за бронзу ЧМ нет, шансы англичан и бельгийцев на победу равны

ТАСС , 14 июля. Фаворита в матче за третье место на чемпионате мира по футболу нет, шансы сборных Англии и Бельгии на победу равны. Такое мнение высказал бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин , слова которого приводит "Газета.Ru"

Матч за бронзовые медали мирового первенства пройдет в субботу в Санкт-Петербурге, начало встречи — 17:00 мск.

"Здесь нет фаворитов. И у англичан, и у бельгийцев — шансы 50 на 50. Победит тот, кто будет больше настроен на борьбу и заряжен. Я думаю, сегодня мы увидим красивый футбол в исполнении двух сборных высокого уровня", — сказал Булыкин.

По мнению бывшего футболиста, матч за третье место отменять не следует: «Я считаю, надо оставить игру за третье место. Эти матчи интересны в плане зрелищности, а у команд есть возможность посмотреть ближайшие резервы, дать поиграть молодежи, которой нужно набираться опыта в таких больших играх».

"Играют две очень хорошие команды, тем более за бронзу чемпионата мира. Они прошли долгий путь, поэтому как утешительный приз это достойная награда. Думаю, что и футболисты, и болельщики будут наслаждаться матчем. Я буду болеть за бельгийцев, в Бельгии у меня много друзей", — добавил он.

В финале турнира встретятся команды Франции и Хорватии. Последний матч чемпионата мира пройдет в «Лужниках» 15 июля, начало — 18:00 мск.