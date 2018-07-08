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Эшуорт мечтал о встрече России с Англией в полуфинале ЧМ из-за русской жены
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Эшуорт мечтал о встрече России с Англией в полуфинале ЧМ из-за русской жены 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Английский тренер Пол Эшуорт в интервью "Газете.Ru" рассказал о желании, чтобы сборная России встретилась в полуфинале чемпионата мира — 2018 с командой Англии.
"Это потому, что у меня русская жена, и мои дети говорят по-русски.
Так что у меня семья наполовину английская, наполовину русская. Так что я болею за обе эти сборные", — сказал эксперт.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.
Ранее специалист заявил, что мечтает, чтобы Англия встретилась с Россией в полуфинале чемпионата мира.
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