Впереди полуфиналы ЧМ: за кого болеть?

Для части болельщиков чемпионат мира по футболу — 2018 закончился в минувшую субботу. Многим россиянам уже не так интересно, кто станет чемпионом: англичане, хорваты, бельгийцы или французы. Те же, кто продолжает следить, выбирают, за кого болеть, если еще не определились.

Самая интересная пара здесь Англия — Хорватия. С одной стороны, в России немало поклонников английской премьер-лиги. С другой — Скрипали, новые жертвы «Новичка», британские СМИ и прочая политика.

Хотя с этой точки зрения репутацию себе подпортили и хорваты. Кто-то, конечно, не будет поддерживать эту сборную просто за то, что они по пенальти выиграли у наших, но кто-то явно не простит команде фразу «Слава Украине!», которую двое хорватов записали на видео по итогам матча.

Футболист и член тренерского штаба извинились, объяснив поступок тем, что большую часть карьеры они провели в составе киевского «Динамо». К слову, по данным украинского телеканала «Интер», матч Россия — Хорватия стал самым популярным по просмотрам на Украине за весь чемпионат. Аудитория трансляции превысила отметку в пять миллионов человек.

За игрой наблюдал каждый пятый украинец. Возвращаясь к провокации хорватов, стоит сказать, что виновные были наказаны. Защитнику сборной Хорватии Домагою Виде вынесено предупреждение от ФИФА, а второго участника инцидента Огнена Вукоевича Хорватский футбольный союз исключил из списка делегации на ЧМ.

Однако не стоит исключать, что, несмотря на политику, кто-то будет поддерживать именно хорватов. Логика такова: если они выиграют, то получится, что подопечные Черчесова в равной борьбе уступили если уж и не чемпионам, то как минимум финалистам.

Плюс многие с благодарностью вспоминают победу хорватов над англичанами, которая позволила нашей сборной попасть на чемпионат Европы 2008 года.

Самвел Авакян главный редактор портала «Спорт.24.ру» «Я думаю, что вообще за эту пару никто болеть не будет и победителя этой пары в финале. Будут больше переживать за то, кто — Франция или Бельгия — выиграет чемпионат мира в финальном матче против победителя этой пары».

Впрочем, благодаря игре российской сборной многие все-таки будут смотреть и все остальные матчи, болея за красивый футбол, просто потому что понравилось. Во время игры Россия — Хорватия я сам стал свидетелем примерно такого диалога между двумя девушками за соседним столиком в баре:

— Сейчас будет угловой!

— А что такое угловой?

— Это как пенальти, только с угла!

Может быть, уже в минувшее воскресенье они потеряли интерес к футболу, а может быть, и нет. Но итоги этого чемпионата можно подводить и до финального свистка. По просьбе Business FM в этом поучаствовал в том числе Михаил Боярский

Михаил Боярский народный артист России «Как в песне поется: это радость со слезами на глазах. Но это такая оптимистическая трагедия, которая дает шансы надеяться на лучшие успехи нашей молодежи, которая знает теперь, на что опираться и кому подражать. Все начинается с подражательства. Всего каких-нибудь 50 лет назад играли в войнушку, все пацаны выхватывали шашки, пистолеты, автоматы, гранаты. Слава богу, это прошло. Сейчас все выходят с клюшками, с шайбами, с мячами — это радует. Это хороший знак. Значит, все идет правильно».

В воскресенье, катаясь на машине по Калуге, я не видел ни одной пустой дворовой коробки. Все играли в футбол. Судя по тому, что доносилось оттуда, на полях были в основном Дзюбы и по паре Акинфеевых на каждой площадке.