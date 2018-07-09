Дзюба может стать самым высокооплачиваемым российским футболистом в истории

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба может продолжить карьеру в Китае. В услугах 29-летнего форварда заинтересованы «Гуанчжоу Эвергранд» и «Шанхай Шэньхуа», сообщает «Спорт Экспресс».

По информации источника, представители китайской команды уже связались с игроком и сделали ему предложение о переходу.

«Шанхай Шэньхуа» предложил Дзюбе заключить долгосрочный контракт с зарплатой в размере 6 миллионов евро в год. Однако, как утверждает «Чемпионат», один из лучших игроков сборной России на ЧМ-2018 посчитал такие условия недостаточно привлекательными для себя и отказался.

Но, по данным источника, переговоры между китайцами и представителями игрока продолжаются и есть вероятность, что «Шанхай Шэньхуа» улучшит своё предложение, увеличив зарплату Дзюбы ещё на несколько миллионов.

Таким образом, если габаритный форвард решится на переезд в Китай, то он сможет стать самым высокооплачиваемым российским футболистом в истории.

На данный момент зарплата Дзюбы в «Зените» составляет около 3,5 миллионов евро в год.

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