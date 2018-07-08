СМИ: успешное выступление сборной России на ЧМ может спровоцировать массовую продажу игроков в зарубежные клубы

Перед началом чемпионата мира по футболу из 23 игроков, попавших в заявку сборной России, лишь двое выступали за рубежом: полузащитник Денис Черышев играет в испанском «Вильярреале», а 34-летний запасной вратарь сборной Владимир Габулов в январе 2018 года подписал контракт с бельгийским «Брюгге». Успешное выступление российской сборной может привести к тому, что команда перестанет быть «домашней» — ее ведущие игроки отправятся в зарубежные чемпионаты, отмечает РБК.

По подсчетам «Спорт-Экспресса», сейчас за рубежом (не считая стран СНГ и низших дивизионов) выступают 23 футболиста с российским гражданством. Однако большинство из них играют за клубы нетоповых лиг — чешскую, финскую, кипрскую и т. д.

По мнению опрошенных РБК футбольных эксп​​ертов, низкий интерес клубов ведущих европейских лиг — английской, испанской, итальянской, немецкой и французской — к российским игрокам был в том числе обусловлен невыразительными выступлениями сборной России на крупных турнирах. После выхода в полуфинал Евро-2008 российская сборная неизменно вылетала с чемпионатов мира и Европы на этапе группового турнира, а на ЧМ-2010 в ЮАР и вовсе не смогла отобраться.

По оценке Transfermarkt, совокупная стоимость игроков сборной России составляет €161,8 млн При этом 12 из 23 игроков находятся на пике своей трансферной стоимости.

Самого дорогостоящего игрока сборной России — Александра Головина из ЦСКА — Transfermarkt оценивает в €18 млн (последняя оценка давалась экспертами портала до старта ЧМ-2018), однако, по данным The Telegraph , «Челси» готов заплатить за 22-летнего полузащитника, на которого также претендует итальянский «Ювентус», £27 млн (€30,5 млн). Если сделка состоится, это станет самой крупной суммой, ​когда-либо заплаченной за российского футболиста.

По мнению футбольного агента Алексея Сафонова, ЦСКА, имеющий финансовые проблемы, может согласиться на продажу своего ведущего игрока.

Среди других претендентов на переход в топ-чемпионаты эксперты называют и нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, уже забившего на чемпионате три мяча. «Это такой человек-гора (рост Дзюбы — 196 см). Играть против такого нападающего — худший ночной кошмар для любого защитника», — охарактеризовал нападающего сборной России экс-защитник сборной Англии и « Манчестер Юнайтед » Рио Фердинанд, работающий во время ЧМ-2018 экспертом на BBC.

«Уверен, что восставший из пепла Артем Дзюба , которого не слишком ценили в «Зените», будет востребован в Англии», — заявил РБК президент ГК «Футбол Маркет», экс-президент ФК «Москва» Юрий Белоус

«Дзюба сейчас находится на пороге 30-летия, возраст для футбола пограничный, однако богатые клубы английской премьер-лиги вполне могут заинтересоваться Артемом и предложить ему сумму личного контракта выше, чем платит ему «Зенит», — считает агент Александр Маньяков . По мнению агента Алексея Сафонова, благодаря успешной игре на ЧМ-2018 цена на Дзюбу выросла до €15 млн (Transfermarkt оценивает форварда в €7 млн).

Среди игроков, которые могут заинтересовать клубы из европейских топ-лиг, опрошенные РБК эксперты выделяют спартаковцев Романа Зобнина Илью Кутепова , защитника ЦСКА Марио Фернандеса , полузащитника «Зенита» Далера Кузяева и Дениса Черышева, который может перейти в клуб выше рангом, чем «Вильярреал». По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Зобнина перед началом чемпионата мира составляла €8 млн, Кутепова — €3,4 млн, Марио Фернандеса — €16 млн, Кузяева — €7 млн, Черышева — €3 млн Но не всем российским игрокам помог чемпионат мира. Второй российский нападающий, который до начала соревнований считался в сборной основным, Федор Смолов из «Краснодара», напротив, снизил свою рыночную стоимость в ходе турнира, считают эксперты. Зимой 2018 года интерес к игроку проявлял лондонский «Вест Хэм». По данным Sports.ru, английский клуб готов был заплатить владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому ​£15 млн (€17 млн) за нападающего. Однако Смолов решил остаться в «Краснодаре» до чемпионата мира. «Я продолжу трудиться и играть в „Краснодаре“, чтобы помочь команде добиться результата и хорошо подготовиться к чемпионату мира, а летом буду ждать предложения, которое устроит „Краснодар“ и будет соответствовать моим целям», — заявлял тогда Смолов.

«До чемпионата Федор Смолов стоил дороже, чем сейчас, — считает после четырех матчей сборной России на ЧМ футбольный агент Алексей Сафонов . — На этом чемпионате он все никак не может забить, хороший игрок, но потерялся и выглядит неубедительно».