Расписание теннисных матчей Уимблдона-2018. 4 июля 

Бывшие 1-е ракетки мира Федерер, Возняцки, Плишкова, Азаренко, сёстры Уильямс, а также россияне Медведев, Макарова, Родина сыграют в среду.
В среду, 4 июля, на Уимблдоне начнётся второй круг. В этот день сыграют представители верхней половины мужской сетки и нижней половины — женской. Всего 32 одиночных матча — по 16 в каждом из разрядов. Кроме того начнутся поединки в парной комбинации. В числе прочих на корты выйдут и представители топ-10 посева — Роджер Федерер (1), Каролина Возняцки (2), Марин Чилич (3), Каролина Плишкова (7), Кевин Андерсон (8), Джон Иснер (9), Винус Уильямс (9) и Мэдисон Кис (10). Сыграют в среду и четыре россиянина — Даниил Медведев, Екатерина Макарова, Анна Блинкова и Евгения Родина. Предлагаем вашему вниманию расписание 16 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.
Уимблдон. День 3-й. 4 июля, среда. Начало матчей в 11:30 (13:30 мск, центральный и 1-й корт — 15:00 мск)
Мужчины. 2-й круг. Сетка Женщины. 2-й круг. Сетка
Centre Court
Каролина Плишкова (Чехия, 7) — Виктория Азаренко (Беларусь) Centre Court. 1-й запуск (15:00). Личные встречи: 2-3 (Брисбен-2015, Мадрид-2018 — Прага-2008, Индиан-Уэллс-2016, Майами-2018). Рейтинг: 8-87. Прогноз букмекеров: 1.60 — 2.35. Прогноз «Чемпионата»: победа Азаренко в трёх сетах. Текстовая трансляция
Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Лукаш Лацко (Словакия) Centre Court. 2-й запуск (около 16:30). Личные встречи: 2-0 (Australian Open-2011, «Ролан Гаррос»-2014). Рейтинг: 2-73. Прогноз букмекеров: 1.01 — 13.50. Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах. Виктория Томова (Болгария, Q) — Серена Уильямс (США, 25/SR) Centre Court. 3-й запуск (около 18:30). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 135-181. Прогноз букмекеров: 10.25 — 1.04. Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.
Court 1 Александра Дулгеру (Румыния, Q) — Винус Уильямс (США, 9) Court 1. 1-й запуск (15:00). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 141-9. Прогноз букмекеров: 6.25 — 1.10. Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах. Екатерина Макарова (Россия) — Каролина Возняцки (Дания, 2) Court 1. 2-й запуск (около 16:30). Личные встречи: 1-8/2-8 (Orange Bowl-юн-2004, US Open-2017 — «Ролан Гаррос»-2006, Рим-2008, Истбурн-2009, Индиан-Уэллс, Нью-Хэйвен, Сеул-2012, Истбурн-2013, Мадрид-2014). Рейтинг: 35-2. Прогноз букмекеров: 5.50 — 1.14. Прогноз «Чемпионата»: победа Возняцки в трёх сетах. Марин Чилич (Хорватия, 3) — Гидо Пелья (Аргентина) Court 1. 3-й запуск (около 18:00). Личные встречи: 1-0 (US Open-2015). Рейтинг: 5-82. Прогноз букмекеров: 1.04 — 9.75. Прогноз «Чемпионата»: победа Чилич в трёх сетах.
Court 2 Андреас Сеппи (Италия) — Кевин Андерсон (ЮАР, 8) Court 2. 3-й запуск (около 17:00). Личные встречи: 0-1 (Уимблдон-2017). Рейтинг: 50-8. Прогноз букмекеров: 3.85 — 1.25. Прогноз «Чемпионата»: победа Андерсона в четырёх сетах. Леся Цуренко (Украина) — Барбора Стрыцова (Чехия, 23) Court 2. 4-й запуск (около 19:00). Личные встречи: 1-1 (Нью-Хэйвен-2015 — Бирмингем-2018). Рейтинг: 34-23. Прогноз букмекеров: 2.65 — 1.45. Прогноз «Чемпионата»: победа Стрыцовой в трёх сетах.
Court 12 Луксика Кумкхум (Таиланд) — Мэдисон Кис (США, 10) Court 12. 1-й запуск (13:30). Личные встречи: 1-0/2-0 (Окленд-кв-2013, Осака-2014). Рейтинг: 91-11. Прогноз букмекеров: 5.25 — 1.15. Прогноз «Чемпионата»: победа Кис в двух сетах. Сэм Куэрри (США, 11) — Сергей Стаховский (Украина, WC) Court 12. 2-й запуск (около 15:00). Личные встречи: 3-1 (Уимблдон-2010, Ницца-2013, Майами-2014 — Индиан-Уэллс-2015). Рейтинг: 13-109. Прогноз букмекеров: 1.18 — 4.70. Прогноз «Чемпионата»: победа Куэрри в четырёх сетах. Джон Иснер (США, 9) — Рубен Бемельманс (Бельгия, Q) Court 12. 3-й запуск (около 17:00). Личные встречи: 1-0/2-0 (Кубок Хопмана-2011, Атланта-2012). Рейтинг: 10-104. Прогноз букмекеров: 1.25 — 3.85. Прогноз «Чемпионата»: победа Куэрри в четырёх сетах. Court 14 Сорана Кырстя (Румыния) — Евгения Родина (Россия, Q) Court 14. 1-й запуск (13:30). Личные встречи: 0-1 (Минск-ITF-2007). Рейтинг: 51-120. Прогноз букмекеров: 1.45 — 2.65. Прогноз «Чемпионата»: победа Родиной в трёх сетах. Юлия Гёргес (Германия, 13) — Вера Лапко (Беларусь) Court 14. 3-й запуск (около 17:00). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 13-82. Прогноз букмекеров: 1.35 — 3.20. Прогноз «Чемпионата»: победа Гёргес в трёх сетах. Court 16 Аляж Бедене (Словения) — Раду Албот (Молдавия) Court 16. 2-й запуск (около 15:00). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 71-98. Прогноз букмекеров: 1.35 — 3.15. Прогноз «Чемпионата»: победа Бедене в четырёх сетах. Court 17 Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) — Даниил Медведев (Россия) Court 17. 2-й запуск (около 15:00). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 65-67. Прогноз букмекеров: 2.90 — 1.40. Прогноз «Чемпионата»: победа Медведева в четырёх сетах. Court 18 Кики Бертенс (Нидерланды, 20) — Анна Блинкова (Россия) Court 18. 2-й запуск (около 15:30). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 20-107. Прогноз букмекеров: 1.40 — 2.80. Прогноз «Чемпионата»: победа Бертенс в трёх сетах.