Расписание теннисных матчей Уимблдона-2018. 4 июля

В среду, 4 июля, на Уимблдоне начнётся второй круг. В этот день сыграют представители верхней половины мужской сетки и нижней половины — женской. Всего 32 одиночных матча — по 16 в каждом из разрядов. Кроме того начнутся поединки в парной комбинации. В числе прочих на корты выйдут и представители топ-10 посева — Роджер Федерер (1), Каролина Возняцки (2), Марин Чилич (3), Каролина Плишкова (7), Кевин Андерсон (8), Джон Иснер (9), Винус Уильямс (9) и Мэдисон Кис (10). Сыграют в среду и четыре россиянина — Даниил Медведев, Екатерина Макарова, Анна Блинкова и Евгения Родина. Предлагаем вашему вниманию расписание 16 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

Уимблдон. День 3-й. 4 июля, среда. Начало матчей в 11:30 (13:30 мск, центральный и 1-й корт — 15:00 мск)

Мужчины. 2-й круг. Сетка Женщины. 2-й круг. Сетка

Centre Court

Каролина Плишкова (Чехия, 7) — Виктория Азаренко (Беларусь) Centre Court. 1-й запуск (15:00). Личные встречи: 2-3 (Брисбен-2015, Мадрид-2018 — Прага-2008, Индиан-Уэллс-2016, Майами-2018). Рейтинг: 8-87. Прогноз букмекеров: 1.60 — 2.35. Прогноз «Чемпионата»: победа Азаренко в трёх сетах. Текстовая трансляция

Court 1 Александра Дулгеру (Румыния, Q) — Винус Уильямс (США, 9) Court 1. 1-й запуск (15:00). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 141-9. Прогноз букмекеров: 6.25 — 1.10. Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах. Екатерина Макарова (Россия) — Каролина Возняцки (Дания, 2) Court 1. 2-й запуск (около 16:30). Личные встречи: 1-8/2-8 (Orange Bowl-юн-2004, US Open-2017 — «Ролан Гаррос»-2006, Рим-2008, Истбурн-2009, Индиан-Уэллс, Нью-Хэйвен, Сеул-2012, Истбурн-2013, Мадрид-2014). Рейтинг: 35-2. Прогноз букмекеров: 5.50 — 1.14. Прогноз «Чемпионата»: победа Возняцки в трёх сетах. Марин Чилич (Хорватия, 3) — Гидо Пелья (Аргентина) Court 1. 3-й запуск (около 18:00). Личные встречи: 1-0 (US Open-2015). Рейтинг: 5-82. Прогноз букмекеров: 1.04 — 9.75. Прогноз «Чемпионата»: победа Чилич в трёх сетах.