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Анна Курникова болеет за сборную России со своим малышами-двойняшками
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Анна Курникова болеет за сборную России со своим малышами-двойняшками 

Letidor.ru 36 минут назад
Фото: Letidor.ru
Теннисистка поделилась с поклонниками трогательным кадром с крохами.
Некоторое время назад стало известно, что знаменитый певец Энрике Иглесиас и его избранница Анна Курникова стали родителями двойни. А на днях теннисистка показала поклонникам новое фото со своими малышами; судя по снимку, крохи вместе с мамой следят за Чемпионатом мира по футболу и болеют за сборную России.
Интересно, что супруг Анны Курниковой болеет за сборную Испании (напомним, вчера состоялся матч Испания — Россия, в котором наша сборная победила по пенальти со счетом 3 — 4). В связи с этим среди хэштегов, поставленных теннисисткой к фотографии с детьми, есть весьма красноречивый #мирдружбажвачка.
Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova)
1 Июл 2018 в 10:18 PDT  Напомним, в 2002 году во время съемок клипа на песню Escape Энрике Иглесиас познакомился с российской теннисисткой Анной Курниковой. С тех пор влюбленные не расстаются, а в 2017 году у пары родились двойняшки — сын Николас и дочь Люси.
К слову, в недавнем интервью Энрике Иглесиас назвал Анну Курникову мамой-супергероем.
Фото: Instagram
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