Анна Курникова болеет за сборную России со своим малышами-двойняшками

Теннисистка поделилась с поклонниками трогательным кадром с крохами.

Некоторое время назад стало известно, что знаменитый певец Энрике Иглесиас и его избранница Анна Курникова стали родителями двойни. А на днях теннисистка показала поклонникам новое фото со своими малышами; судя по снимку, крохи вместе с мамой следят за Чемпионатом мира по футболу и болеют за сборную России.

Интересно, что супруг Анны Курниковой болеет за сборную Испании (напомним, вчера состоялся матч Испания — Россия, в котором наша сборная победила по пенальти со счетом 3 — 4). В связи с этим среди хэштегов, поставленных теннисисткой к фотографии с детьми, есть весьма красноречивый #мирдружбажвачка.

Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova)

1 Июл 2018 в 10:18 PDT Напомним, в 2002 году во время съемок клипа на песню Escape Энрике Иглесиас познакомился с российской теннисисткой Анной Курниковой. С тех пор влюбленные не расстаются, а в 2017 году у пары родились двойняшки — сын Николас и дочь Люси.

К слову, в недавнем интервью Энрике Иглесиас назвал Анну Курникову мамой-супергероем.

Фото: Instagram

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