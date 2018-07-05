#мимими дня: Энрике Иглесиас плещется как ребенок вместе с 6-месячной дочкой

43-летний испанский певец Энрике Иглесиас поделился трогательным видео с дочерью.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова стараются скрыть свою личную жизнь от чужих глаз. Однако, иногда они все же радуют своих поклонников милыми снимками близнецов. По редким кадрам видно, что певец души не чает в своих детях и всегда проводит с ними свое свободное время.

Накануне Энрике поделился забавным роликом, где всячески пытается развеселить малышку Люси. И надо сказать, что у него это хорошо получается!

— подписал милое видео певец.

Напомним, Энрике и Анна встречаются с 2001 года. О их свадьбе неоднократно писала пресса, но влюбленные до сих пор официально не оформили свои отношения. 16 декабря 2017 года у пары родились близнецы Николас и Люси.

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Фото:Instagram