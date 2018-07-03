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В России вступил в силу закон, позволяющий определять пьяных водителей по анализу крови
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В России вступил в силу закон, позволяющий определять пьяных водителей по анализу крови 

ТАСС 3 июля 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Закон, предусматривающий наступление административной ответственности для водителей в случае обнаружения у них в крови концентрации алкоголя 0,3 грамма на литр и более, вступает в силу с 3 июля. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации 3 апреля, в нем указано, что закон начинает работать через 90 дней после его официального обнародования.
Ранее количество алкоголя в организме водителя измерялось только в промилле с помощью дыхания. Административная ответственность наступает при показаниях 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха и выше. Она предусматривает наказание в виде лишения водительских прав на срок до двух лет с наложением штрафа в размере 30 тыс. рублей.
Новая норма определения факта опьянения по анализу крови не отменяет прежние методы выявления алкоголя в организме водителей, они будут использоваться параллельно.
Вступивший в силу закон дополняет статью 12.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях примечанием, согласно которому административная ответственность наступает при выявлении в организме «абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 грамма на литр крови и более».
Ранее начальник ГИБДД России Михаил Черников, заявлял, что новый метод испортит статистику: количество «нетрезвых» аварий возрастет, но это поможет установить реальное число водителей, которые садятся за руль после употребления алкоголя.
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