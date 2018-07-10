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«Ак Барс» вышел из отпуска, игроки проходят медосмотр
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«Ак Барс» вышел из отпуска, игроки проходят медосмотр 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Хоккеисты казанского «Ак Барса» вышли из отпуска и проходят медицинский осмотр, информирует официальная группа клуба в социальной сети «ВКонтакте».
Фото также можно посмотреть в официальном «инстаграме» «Ак Барса».
Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ак Барса»».
В минувшем сезоне казанский клуб стал чемпионом КХЛ, завоевав Кубок Гагарина. По ходу плей-офф команда Зинэтулы Билялетдинова оказалась сильнее хабаровского «Амура» (4-1), магнитогорского «Металлурга» (4-1), челябинского «Трактора» (4-0) и московского ЦСКА (4-2).
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
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