«Ак Барс» вышел из отпуска, игроки проходят медосмотр

Хоккеисты казанского «Ак Барса» вышли из отпуска и проходят медицинский осмотр, информирует официальная группа клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Фото также можно посмотреть в официальном «инстаграме» «Ак Барса».

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ак Барса»».

В минувшем сезоне казанский клуб стал чемпионом КХЛ, завоевав Кубок Гагарина. По ходу плей-офф команда Зинэтулы Билялетдинова оказалась сильнее хабаровского «Амура» (4-1), магнитогорского «Металлурга» (4-1), челябинского «Трактора» (4-0) и московского ЦСКА (4-2).

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».