Банк «Ак Барс» запустил новую программу лояльности

S7 Priority — начисляется 1,5 мили за каждые 60 рублей, мили можно обменивать на перелеты S7 Airlines и oneworld альянса или повышать уровень перелета до бизнес-класса;

«Перекресток» — до 15 баллов за 100 рублей, баллы можно тратить при покупке любых товаров в сети супермаркетов «Перекресток»;

М. Бонус — до 1,5 бонусных рублей за каждые 100 рублей, бонусы можно использовать для оплаты до 100% покупок в магазинах и на сайте «М-видео»

Одноклассники — до 1,5 Оков за каждые 100 рублей, Оки можно использовать для оплаты платных функций на сайте «Одноклассники», а также использовать в играх и приложениях;

АльфаБАЛЛЫ — до 1,5 а-баллов за каждые 100 рублей, баллами можно оплачивать до 30% стоимости новых страховых полисов каско, страхование путешественников и др. на сайте компании;

Клуб 36,6 — до 1,5 бонусов за каждые 100 рублей, за счет бонусов предоставляются скидки до 50% в сети аптек «36,6»;

Горздрав — до 1,5 бонусов за каждые 100 рублей, за счет бонусов предоставляются скидки до 99% в сети аптек «Горздрав».

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте банка и привязать карту к одной из программ. Бонусы начисляются за безналичные покупки по итогам месяца. Поменять программу можно также раз в месяц.

Марина Вербицкая. «Выгода данной программы заключается в том, что теперь не обязательно выпускать специальную карту с одной программой лояльности, а можно привязать уже существующую к любому из предлагаемых вариантов и в дальнейшем менять программу при необходимости. Это позволит платить за обслуживание только одной карты, а пользоваться каждый месяц разными программами поощрения», — отмечает эксперт по банковским продуктам Банки.ру

К программе не могут присоединиться держатели «Карты Долголетия» и Evolution.

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