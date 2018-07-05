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Банк «Ак Барс» запустил новую программу лояльности
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Банк «Ак Барс» запустил новую программу лояльности 

Банки.ру 5 июля 2018
Фото: Реальное время
Банк «Ак Барс» предлагает держателям карт Visa новую программу лояльности. На выбор предоставляется несколько вариантов:
S7 Priority — начисляется 1,5 мили за каждые 60 рублей, мили можно обменивать на перелеты S7 Airlines и oneworld альянса или повышать уровень перелета до бизнес-класса;
«Перекресток» — до 15 баллов за 100 рублей, баллы можно тратить при покупке любых товаров в сети супермаркетов «Перекресток»;
М. Бонус — до 1,5 бонусных рублей за каждые 100 рублей, бонусы можно использовать для оплаты до 100% покупок в магазинах и на сайте «М-видео»;
Одноклассники — до 1,5 Оков за каждые 100 рублей, Оки можно использовать для оплаты платных функций на сайте «Одноклассники», а также использовать в играх и приложениях;
АльфаБАЛЛЫ — до 1,5 а-баллов за каждые 100 рублей, баллами можно оплачивать до 30% стоимости новых страховых полисов каско, страхование путешественников и др. на сайте компании;
Клуб 36,6 — до 1,5 бонусов за каждые 100 рублей, за счет бонусов предоставляются скидки до 50% в сети аптек «36,6»;
Горздрав — до 1,5 бонусов за каждые 100 рублей, за счет бонусов предоставляются скидки до 99% в сети аптек «Горздрав».
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте банка и привязать карту к одной из программ. Бонусы начисляются за безналичные покупки по итогам месяца. Поменять программу можно также раз в месяц.
«Выгода данной программы заключается в том, что теперь не обязательно выпускать специальную карту с одной программой лояльности, а можно привязать уже существующую к любому из предлагаемых вариантов и в дальнейшем менять программу при необходимости. Это позволит платить за обслуживание только одной карты, а пользоваться каждый месяц разными программами поощрения», — отмечает эксперт по банковским продуктам Банки.ру Марина Вербицкая.
К программе не могут присоединиться держатели «Карты Долголетия» и Evolution.
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