Павел Падакин: «Сочи» хороший клуб, но «Ак Барс» — совершенно другой уровень

— Когда у вас появился вариант с «Ак Барсом»? Долго размышляли над предложением? — Когда появился такой вариант, я недолго думал. Все знают, что «Ак Барс» выиграл Кубок Гагарина в прошлом сезоне. Все знают, что это топ-клуб. Здесь замечательный город, замечательные болельщики. Когда мы приезжали сюда играть, против «Ак Барса» всегда было тяжело. Теперь мне предстоит пробиваться в состав «Ак Барса», и хочется, чтобы сезон начался уже скорее.

— В прошлом сезоне вы смотрели на игру «Ак Барса» со стороны. Как считаете, что помогло команде завоевать Кубок Гагарина? — Самое главное — это стабильность. В хоккее это важно. Когда команда играет стабильно, по тренерскому заданию, все получается. Все это отличало «Ак Барс» от других. команда была сильнее остальных, и все это видели.

— В «Сочи» вы были одним из лидеров. Не было опасений, что здесь придется выполнять другие функции, получать меньше игрового времени? — Наоборот. Когда спортсмен перестает прогрессировать, карьера идет на спад. Так в любом деле, в том же бизнесе. Нет развития, значит, нет движения вперед. «Сочи» хороший клуб, мне было очень приятно провести там два сезона. Но, когда поступает предложение от «Ак Барса»… Это чемпион, топ-клуб. Я приехал на базу и до сих пор не могу поверить, что для хоккеистов создали такие условия. Это совершенно другой уровень. Я знал, куда перехожу. В «Ак Барсе» стабильный состав, команда не меняет по половине игроков каждый сезон. Всегда хорошо учиться чему-то новому. Это помогает развиваться. Зинэтула Хайдярович требовательный тренер, любит тактику. Я прекрасно понимаю, куда я попал, и что мне надо стараться, доказывать.