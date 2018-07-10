Более 21 тыс. браков зарегистрировали в Подмосковье в I полугодии 2018 г.

Более 21 тыс. браков было зарегистрировано в Подмосковье в I полугодии 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«В I полугодии 2018 г. в Московской области зарегистрировано 21,5 тыс. браков. За аналогичный период прошлого года в Московской области было зарегистрировано примерно столько же браков — 23 тыс., а за весь прошлый год — более 58,5 тыс. браков», — сказала О. Забралова.

Она добавила, что за указанный период снизилось число разводов.

«За шесть месяцев текущего года в Подмосковье зарегистрировано 16,5 тыс. разводов, а год назад эта цифра составляла 16,8 тыс. Органы ЗАГС систематически работают над снижением количества расторгнутых браков. В Московской области насчитывается 54 центра по сохранению семей. С семейными парами работают психологи, представители органов опеки и духовенства. В среднем в год на базе этих центров проводится свыше 750 занятий», — отметила О. Забралова.