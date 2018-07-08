В Подмосковье объявят имена зарегистрированных кандидатов в губернаторы

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости . Имена первых зарегистрированных кандидатов на должность губернатора Подмосковья объявят в воскресенье на заседании избирательной комиссии Московской области, сообщается на сайте Мособлизбиркома.

Ранее сообщалось, что кандидаты от шести партий сдали в Мособлизбирком подписи муниципальных депутатов в свою поддержку для регистрации, прием документов в региональный избирком завершился 5 июля. После этого рабочая группа Мособлизбиркома начала проверку представленных документов.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября в единый день голосования.