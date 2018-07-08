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В Подмосковье объявят имена зарегистрированных кандидатов в губернаторы
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В Подмосковье объявят имена зарегистрированных кандидатов в губернаторы 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Имена первых зарегистрированных кандидатов на должность губернатора Подмосковья объявят в воскресенье на заседании избирательной комиссии Московской области, сообщается на сайте Мособлизбиркома.
"О регистрации кандидата на должность губернатора Московской области Бориса Борисовича Надеждина. О регистрации кандидата на должность губернатора Московской области Игоря Васильевича Чистюхина", — говорится в повестке заседания.
Ранее сообщалось, что кандидаты от шести партий сдали в Мособлизбирком подписи муниципальных депутатов в свою поддержку для регистрации, прием документов в региональный избирком завершился 5 июля. После этого рабочая группа Мособлизбиркома начала проверку представленных документов.
Документы на регистрацию подали кандидат от партии «Единая Россия», действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, кандидат от "Справедливой России" Игорь Чистюхин, кандидат от Партии Роста Борис Надеждин, кандидат от КПРФ Константин Черемисов, кандидат от «Альянса зеленых» Лилия Белова и кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев.
Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября в единый день голосования.
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