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Джо Торнтон подписал новый контракт с «Сан-Хосе»
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Джо Торнтон подписал новый контракт с «Сан-Хосе» 

Советский спорт 3 часа назад
Торнтон выступает за команду с 2005 года. Помимо «Сан-Хосе», в НХЛ он играл только за одну команду — «Бостон Брюинз» (с 1997 года).
В следующем сезоне канадец заработает 5 миллионов долларов.
A new contract AND his birthday for the second year in a row? July 2 is a pretty Jumbo day. Happy birthday Joe Thornton! pic.twitter.com/U0Cf0YaTou
— San Jose Sharks (@SanJoseSharks) 2 июля 2018 г.
— Джо за эти годы стал одним из главных лиц клуба. Он великолепный плеймейкер, и своими достижениями он заслужил места в хоккейной элите. Он помог команде выйти на новый уровень. Никто не любит хоккей больше, чем Джо Торнтон. Джо является лидером и на льду, и вне его. Мы очень рады, что он остаётся в клубе, — заявил генеральный менеджер «Акул» Дуг Уилсон.
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