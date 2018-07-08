Число кандидатов в губернаторы Псковской области сократилось до шести человек

ПСКОВ, 8 июля. / ТАСС /. Число участников губернаторской гонки в Псковской области сократилось до шести человек, в начале кампании на этот пост претендовали девять кандидатов. Трое отказались от участия в выборах и не представили документы на регистрацию, сообщила в воскресенье пресс-служба областной избирательной комиссии.

"Избирательная комиссия Псковской области [в воскресенье] закончила прием документов для регистрации кандидатов. Все необходимые документы на регистрацию сдали шесть кандидатов, трое сами отказались от участия в избирательной кампании", — отмечается в сообщении пресс-службы.

»У областного избиркома есть десять дней, чтобы проверить представленные кандидатами документы, после этого будет принято решение о их регистрации либо отказе в регистрации для участия в выборах", — пояснили представители ведомства.

Отказались от участия в избирательной кампании и сняли свои кандидатуры с выборов три человека. Глава Плюсского района Виталий Аршинов ( "Яблоко" ), Игорь Балабуст ("Трудовая партия России") об этом сообщили в своих заявлениях в избирательную комиссию области. А вице-президент партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» Дмитрий Румянцев не представил документы для регистрации в избирком, не объяснив причины.

Чтобы быть зарегистрированными, претендентам нужно пройти так называемый муниципальный фильтр, то есть представить в избирком 111 — 116 подписей в свою поддержку от муниципальных, районных депутатов и глав, избранных на прямых выборах. Выборы губернатора Псковской области состоятся в регионе в единый день голосования 9 сентября 2018 года, избирательная кампания по выборам главы региона официально стартовала 4 июня.