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Число кандидатов в губернаторы Псковской области сократилось до шести человек
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Число кандидатов в губернаторы Псковской области сократилось до шести человек 

ТАСС 15 часов назад
Фото: Псковское Агентство Информации
ПСКОВ, 8 июля. /ТАСС/. Число участников губернаторской гонки в Псковской области сократилось до шести человек, в начале кампании на этот пост претендовали девять кандидатов. Трое отказались от участия в выборах и не представили документы на регистрацию, сообщила в воскресенье пресс-служба областной избирательной комиссии.
"Избирательная комиссия Псковской области [в воскресенье] закончила прием документов для регистрации кандидатов. Все необходимые документы на регистрацию сдали шесть кандидатов, трое сами отказались от участия в избирательной кампании", — отмечается в сообщении пресс-службы.
В региональном избиркоме также уточнили, что документы на регистрацию сдали врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников ("Единая Россия"), депутат псковского областного Собрания депутатов Антон Минаков (ЛДПР), уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ), индивидуальный предприниматель Сергей Кулаков ("Партия пенсионеров России"), машинист-инструктор локомотивных бригад Роман Рубцов ("Партия свободных граждан"), директор ООО «Производственно-художественная мастерская по камню „Карельский гранит — Псков“ Игорь Романов (Партия роста).
»У областного избиркома есть десять дней, чтобы проверить представленные кандидатами документы, после этого будет принято решение о их регистрации либо отказе в регистрации для участия в выборах", — пояснили представители ведомства.
Отказались от участия в избирательной кампании и сняли свои кандидатуры с выборов три человека. Глава Плюсского района Виталий Аршинов ("Яблоко"), Игорь Балабуст ("Трудовая партия России") об этом сообщили в своих заявлениях в избирательную комиссию области. А вице-президент партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» Дмитрий Румянцев не представил документы для регистрации в избирком, не объяснив причины.
Чтобы быть зарегистрированными, претендентам нужно пройти так называемый муниципальный фильтр, то есть представить в избирком 111 — 116 подписей в свою поддержку от муниципальных, районных депутатов и глав, избранных на прямых выборах. Выборы губернатора Псковской области состоятся в регионе в единый день голосования 9 сентября 2018 года, избирательная кампания по выборам главы региона официально стартовала 4 июня.
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