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Два кандидата в губернаторы подали в псковский избирком документы на регистрацию
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Два кандидата в губернаторы подали в псковский избирком документы на регистрацию 

ТАСС 6 июля 2018
Фото: Псковское Агентство Информации
ПСКОВ, 6 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и координатор псковского регионального отделения ЛДПР, депутат псковского областного Собрания Антон Минаков представили в региональный избирком документы, необходимые для регистрации на выборах губернатора Псковской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба областной избирательной комиссии.
"Михаил Ведерников и Антон Минаков 6 июля представили в региональный избирком документы, необходимые для регистрации для участия в выборах губернатора Псковской области, в том числе листы поддержки с подписями для прохождения муниципального фильтра", — отмечается в сообщении пресс-службы.
В областном избиркоме также уточнили, что за участие Ведерникова и Минакова в губернаторской избирательной кампании отдано максимальное количество (116 штук) подписей муниципальных депутатов и глав муниципальных образований.
Срок сдачи документов и подписных листов в региональный избирком завершается 8 июля. «После сдачи документов кандидатами для регистрации, в соответствии с законодательством, у избиркома будет 10 дней на осуществление проверки всех предоставленных документов и принятия решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации», — уточнили представители ведомства.
Ход избирательной кампании
Всего на пост губернатора выдвинуты восемь кандидатов. Ранее сообщалось, что в избирательной комиссию региона на рассмотрении находятся документы помощника депутата Государственной думы Игоря Балабуста ("Трудовая партия России"), врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова ("Единая Россия"). В числе кандидатов зарегистрированы также индивидуальный предприниматель Сергей Кулаков ("Партия пенсионеров России"), депутат Псковского областного собрания Антон Минаков (ЛДПР), уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ), директор компании «Производственно-художественная мастерская по камню „Карельский гранит — Псков“ Игорь Романов (Партия роста) и машинист-инструктор локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо города Великие Луки Роман Рубцов (Партия свободных граждан). Последним документы в областной избирком представил вице-президент партии „Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными“ Дмитрий Румянцев.
Чтобы быть зарегистрированными, претендентам нужно пройти так называемый муниципальный фильтр, то есть представить в избирком 111-116 подписей в свою поддержку от муниципальных, районных депутатов и глав, избранных на прямых выборах. Выборы губернатора Псковской области состоятся в регионе в единый день голосования 9 сентября 2018 года, избирательная кампания по выборам главы региона официально стартовала 4 июня.
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