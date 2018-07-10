Врио губернатора Псковской области назвал кандидатов на пост сенатора

"Согласно нашим документам, Ведерников предложил три кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации в случае избрания губернатором. Первая в этом списке Елена Бибикова (действующий сенатор, назначенный в Совет Федерации предыдущим губернатором Андреем Турчаком — прим. ТАСС). Также в списке ведущий специалист отдела гражданской обороны государственного казенного учреждения (ГКУ) Псковской области «Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях» Владимир Воробьев . Третий — ведущий специалист комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации Островского района Александр Воронков ", — рассказал собеседник агентства.

В избиркоме также напомнили, что решение о том, кто будет представлять Псковскую область в Совете Федерации, может быть принято только после выборов губернатора. Они состоятся в регионе в единый день голосования, 9 сентября, избирательная кампания по выборам главы региона стартовала 4 июня.