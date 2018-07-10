Ещё
Врио губернатора Псковской области назвал кандидатов на пост сенатора
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врио губернатора Псковской области назвал кандидатов на пост сенатора 

ТАСС 12 часов назад
Фото: Псковское Агентство Информации
ПСКОВ, 10 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников представил в избирательную комиссию региона список кандидатов, которые могут стать членами Совета Федерации в случае победы Ведерникова на губернаторских выборах. Об этом во вторник сообщил ТАСС секретарь псковской областной избирательной комиссии Сергей Ковальчук.
"Согласно нашим документам, Ведерников предложил три кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации в случае избрания губернатором. Первая в этом списке Елена Бибикова (действующий сенатор, назначенный в Совет Федерации предыдущим губернатором Андреем Турчаком — прим. ТАСС). Также в списке ведущий специалист отдела гражданской обороны государственного казенного учреждения (ГКУ) Псковской области «Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях» Владимир Воробьев. Третий — ведущий специалист комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации Островского района Александр Воронков", — рассказал собеседник агентства.
В избиркоме также напомнили, что решение о том, кто будет представлять Псковскую область в Совете Федерации, может быть принято только после выборов губернатора. Они состоятся в регионе в единый день голосования, 9 сентября, избирательная кампания по выборам главы региона стартовала 4 июня.
ТАСС: последние новости
Эксперт: Криштиану Роналду без труда адаптируется к чемпионату Италии Роналду заявил, что годы в "Реале" были самыми счастливыми в его жизни Дешам: сборная Франции прогрессирует на ЧМ и способна выиграть в финале
Комментарии  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один футболист ушел из сборной России24
Восславивший Украину хорват отверг ее помощь277
Черчесов «прикрыл» Смолова за провал на ЧМ80
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым12
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине612
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение