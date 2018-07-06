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Сокольническую линию метро продлят на одну станцию
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Сокольническую линию метро продлят на одну станцию 

Мослента 6 июля 2018
Фото: Москва меняется
Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на первого заместителя руководителя департамента строительства Москвы Петра Аксенова.
«Принято решение мэром о продлении Сокольнической линии на одну станцию с предварительным названием «Новомосковская»», — рассказал он. Сроки строительства он не огласил.
В начале июня заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин объявил о том, что строительство нового участка на юго-западе Сокольнический линии планируют завершить до конца 2018 года. Линия метро будет продлена на четыре станции от метро «Саларьево» до «Столбово» в Новой Москве.
Предполагается, что функционирование новых станций значительно улучшит транспортное обслуживание территорий Троицкого и Новомосковского административных округов, и Новая Москва перестанет стоять в пробках.
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