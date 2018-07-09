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Англия — Хорватия, ЧМ-2018, как Англия подошла к полуфиналу
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Англия — Хорватия, ЧМ-2018, как Англия подошла к полуфиналу 

Чемпионат.com 59 минут назад
Фото: Чемпионат.com
За два года Гарет Саутгейт полностью изменил команду.
Англия победила в серии пенальти. Англии в полуфинале чемпионата мира. Англию не трясёт от конфликтов. Англия играет в умный футбол. На всё это у Гарета Саутгейта ушло два года. Его работу отмечали и до чемпионата мира, но всё-таки, учитывая результат сборной, можно проговорить ключевые вещи ещё раз. Итак, что сделал Саутгейт со сборной Англии за два года?
Провёл смену поколений
Средний возраст сборной Англии — 26 лет, из всех стран-участниц чемпионата мира моложе только Нигерия. На статистику не всегда можно положиться, но в данном случае эти цифры честно отражают кадровую революцию, которую пережила команда. Два года назад, когда Саутгейт только пришёл, первыми именами, которые ассоциировались со сборной, были Руни, Уолкотт, Харт. Играли Милнер и Джагелка. Ностальгия по временам Лэмпарда и Джеррарда не затихала, потому что ни в ком не удавалось найти их преемников.
Та Англия имела определённый бэкграунд, от которого не могла избавиться. Саутгейт предпочёл менять не его, а состав. Он доверился молодым игрокам. Тренд, который в последние года задают Гвардиола и Почеттино, помог тренеру сборной с кадрами. Кейн, Дайер, Стерлинг, Алли были в ней и до Саутгейта, но в немного другом качестве. На подхвате, в эпизодах. Исполнителями угловых (привет Рою Ходжсону). Александера-Арнолда, Пикфорда и Магуайра не было и в помине. Лофтус-Чик? Об этом было бы неловко даже шутить.
Конечно, Саутгейту повезло. Ускоренный прогресс Кейна и Алли, а также Уокера, Стерлинга и Александера-Арнолда — следствие работы клубных тренеров. Но в конце концов, у сборной Англии всегда хватает талантливых футболистов. Но не всем удаётся составить из них команду и даже найти место на поле.
Логично выстроил тактику
Англия, играющая в три защитника — это что-то экстраординарное. Потребовалось время, чтобы привыкнуть. И тут оказалось, что Саутгей выстроил команду абсолютно логично. Он учёл качества игроков, которые оказались у него в обойме.
Причин для игры в три ЦЗ хватает. Одна из них — сохранить для лучших игроков позиции, на которых они играют в клубах. Иногда место на поле не совпадает с номинальным амплуа, это не должно сбивать с толка. Например, Уокер играет крайнего защитника у Гвардиолы, но из-за специфики построения атаки «Ман Сити» ему привычно смещаться в центр. Хендерсон отвечает за опорную зону, располагаясь в нижнем углу треугольника и страхуя играющих выше полузащитников. Хоть Клопп и играет по 4-3-3, Хендерсон в «Ливерпуле» занимается тем же самым, и на том же месте. Янг отвечает за бровку целиком — не новость. Только Лингард и Алли несколько изменили позицию: они играют чуть глубже, чем в клубах. Но это отчасти вынужденная мера, вызванная травмой Окса-Чемберлена.
Другая важная причина — использовать возможности того набора игроков, который есть. Саутгейт не идёт по итальянскому пути подстраивания состава под идею. У него много фуллбеков, много центральных защитников, но мало центральных полузащитников — отсюда и выбор формации.
Наконец, надёжность в защите. Да, Англия с игры забила всего три гола на турнире из 11. Зато с игры пропустила всего один гол из четырёх. Кстати, о стандартах Англии нужна отдельная статья. Они великолепны.
Команда не зависит от суперзвёзд
Кроме Кейна, их по сути и нет. Но, что ещё важнее, для Саутгейта имена явно не имеют значения. Он предпочёл Пикфорда Харту (ладно, Пикфорда. Он предпочёл всех Харту), Магуайра Смоллингу и Кэхиллу. Вместо Лалланы и Уолкотта предпочёл вообще никого не брать, и теперь на их позициях играют Алли и Лингард. Ключевое в этой конструкции — система, которые извлекает лучшие качества из игроков, которые попали в состав.
Изменил психологию
Пенальти — это лотерея? Ничего подобного, считает Саутгейт. «Серия пенальти не имеет ничего общего с удачей. Это шанс. Это момент, когда нужно демонстрировать навыки под давлением». Это говорит тренер, при котором Англия выиграла первую серию пенальти за 22 года. Причём, за это время у неё было пять неудачных попыток. Он точно знает, о чём говорит.
Серия пенальти — далеко не единственное, что изменилось в менталитете игроков. Это вообще не причина, а следствие. Просто серия пенальти идеально подходит, чтобы использовать её в качестве примера. Другой пример чуть тоньше. Сборная Англии стала скучной.
Мы привыкли, что вокруг этой команды постоянный шум, причём, иногда абсолютно идиотский. Сейчас явно нелепым можно назвать только один медиа-скандал — с татуировкой Рахима Стерлинга. Эта тема продержалась в английских СМИ примерно неделю. Других поводов пошуметь английским СМИ не давали.
Никаких провокационных комментариев. Никаких скандалов в личной жизни. Никаких противоречий с тренером, о которых как бы случайно узнают журналисты. Скучно. И профессионально.
Попал в идеальную сетку
Считать ли это заслугой Англии? Особенно, учитывая резервный состав на игру с Бельгией в группе? Пока в другой половине сетки бельгийцы бьются с Бразилией и Францией, Англия может смотреть на своих победителей снисходительно. Если спроецировать ситуацию на клубный футбол, мы бы сказали, что по пути в финал Лиги чемпионов Саутгейту попались соперники из Лиги Европы. При всём уважении к колумбийцам, шведам и хорватам, конечно. Это амбициозные команды с хорошими игроками, но в качестве претендентов на победу в турнире их можно рассматривать только в какой-то экстраординарной ситуации. И да, два подряд матча по 120 минут хорватов тоже не забываем.
Четыре года назад на пути к титулу Германия обыграла Алжир, Францию, Бразилию и Аргентину. Восемь лет назад Испания обыграла Португалию, Парагвай, Германию и Голландию. Ещё раньше Италия оказалась сильнее Австралии Украины, Германии и Франции. У всех — как минимум один соперник по пути к финалу, которого и до старта турнира называли претендентом на титул. У Англии такой соперник окажется только в финале.
Группа с Тунисом и Панамой, проходимые соперники в плей-офф до самого финала — Саутгейту очень повезло. Но везения недостаточно, если команда не готова пользоваться благоприятным стечением обстоятельств. Саутгейт сделал всё, чтобы Англия была готова. И пока команда спокойно использует каждый шанс. Это тоже для неё в новинку: не создавать самой себе проблемы, когда всё идет гладко.
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