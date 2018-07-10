Тренер англичан Саутгейт еще до старта ЧМ-2018 считал негативные статьи о России ложью

МОСКВА, 10 июля. / ТАСС /. Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт еще до старта чемпионата мира знал, что негативные материалы о России в СМИ являются ложью. Об этом специалист рассказал на пресс-конференции.

Сборная Англии впервые с 1990 года пробилась в полуфинал чемпионата мира, который в 2018 году проходит в России. В течение подготовки к турниру в иностранных СМИ неоднократно появлялись материалы с негативной информацией о России и критикой страны — хозяйки турнира.

"То, как нас принимают здесь, — просто фантастика, организация турнира — высший класс. Я знаю, что и в прошлом году на Кубке конфедераций было точно так же. Перед турниром пришлось видеть много неприятных историй. Я уже тогда думал, что они являются ложью, и они таковыми и оказались", — сказал Саутгейт.

"Быть здесь — просто фантастика. Сам турнир получается очень увлекательным, и города, которые принимают матчи, великолепно все организовали", — добавил тренер.

В полуфинале чемпионата мира сборная Англии сыграет с командой Хорватии. Матч состоится в среду в московских «Лужниках», начало — 21:00 мск. Победитель этой встречи встретится в финале с лучшей командой другого полуфинала, в котором во вторник сыграют сборные Франции и Бельгии (Санкт-Петербург, 21:00 мск).

Матч за третье место чемпионата мира состоится 14 июля в Санкт-Петербурге, начало — 17:00 мск. Финал мирового первенства будет сыгран 15 июля в «Лужниках», начало — 18:00 мск.