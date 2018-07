Де Хаан подписал контракт с «Каролиной»

Защитник Кэлвин де Хаан продолжит карьеру в «Каролине». 27-летний канадец подписал четырехлетний контракт на 18,2 миллиона долларов.

В прошлом сезоне он выступал за «Айлендерс», набрав 12 (1+11) очков в 33 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Welcome to the family, @cal_dehaan! pic.twitter.com/2lrJJFfWGM

— Carolina Hurricanes (@NHLCanes) 4 июля 2018 г.