Большинство россиян уверены в победе России на чемпионате мира — 2018

Россияне назвали национальную команду по футболу фаворитом чемпионата мира — 2018, сообщает газета «Известия»

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел социологический опрос, согласно которому стало известно, что около 20% россиян уверены в победе национальной сборной на домашнем мундиале. Еще одним фаворитом мирового первенства среди россиян была названа сборная Бразилии, победу которой на ЧМ-2018 отдали порядка 14% респондентов.

Далее в списке фаворитов среди россиян идут сборные Франции (4%), Англии (3%) и Бельгии и Хорватии (2%). Наименьшими ожиданиями пользуется команда Уругвая, за победу которой на ЧМ-2018 проголосовал 1% опрошенных.

Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 23-го дня ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что треть россиян верят в выход России в полуфинал ЧМ-2018.