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Большинство россиян уверены в победе России на чемпионате мира — 2018
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Большинство россиян уверены в победе России на чемпионате мира — 2018 

Газета.Ru 6 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Россияне назвали национальную команду по футболу фаворитом чемпионата мира — 2018, сообщает газета «Известия».
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел социологический опрос, согласно которому стало известно, что около 20% россиян уверены в победе национальной сборной на домашнем мундиале. Еще одним фаворитом мирового первенства среди россиян была названа сборная Бразилии, победу которой на ЧМ-2018 отдали порядка 14% респондентов.
Далее в списке фаворитов среди россиян идут сборные Франции (4%), Англии (3%) и Бельгии и Хорватии (2%). Наименьшими ожиданиями пользуется команда Уругвая, за победу которой на ЧМ-2018 проголосовал 1% опрошенных.
Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 23-го дня ЧМ-2018.
Ранее сообщалось, что треть россиян верят в выход России в полуфинал ЧМ-2018.
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