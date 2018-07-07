Ещё
Российские полицейские присоединились к акции #ЧеканьЗаНаших
Далее:
Читайте также:
Ещё
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала

Российские полицейские присоединились к акции #ЧеканьЗаНаших 

Рамблер 7 июля 2018
Фото: Пятый канал
К флешмобу #ЧеканьЗаНаших в поддержку сборной России по футболу присоединились полицейские по всей стране. Видеоролики в соцсетях каждый день — эстафета передаётся из региона в регион.
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смолов взбесил россиян122
Хорваты устроили скандал1042
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной116
Запад возгордился героизмом россиян151
НАТО сделал странный вывод после поражения России304
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Прощальный аккорд: Игнашевич и Самедов ушли из сборной
Футбол Статьи
03:15
Овечкин прокомментировал успех сборной
Хоккей Прочее
00:19
«Зенит» спародировал симуляции Неймара
Футбол Киберспорт
00:36
Сборная России обратилась к болельщикам
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Россияне нашли способ накликать беду на Хорватию
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение