Российские полицейские присоединились к акции #ЧеканьЗаНаших

К флешмобу #ЧеканьЗаНаших в поддержку сборной России по футболу присоединились полицейские по всей стране. Видеоролики в соцсетях каждый день — эстафета передаётся из региона в регион.