Слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД России по Томской области присоединились ко Всероссийской акции «Наша семья, наш футбол!»

Слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД России по Томской в преддверии Дня семьи, любви и верности присоединились к акции МВД России «Наша семья, наш футбол!». Цель акции — пропаганда семейных ценностей, а также повышение престижа службы в органах внутренних дел.

Младший лейтенант полиции Юлия Ефимова всегда была примером для своего подрастающего брата Павла. Во многом своими спортивными достижениями он обязан именно ей. С раннего детства Павел увлекся футболом. Юлия всегда поддерживала стремления младшего брата к спорту. Вместе они познавали футбольные азы. В настоящее время Павел демонстрирует достойные результаты в Детско-юношеской спортивной школе № 17 города Томска.

Вместе с сестрой юный футболист болеет за сборную России по футболу и смотрит все матчи нашей команды.