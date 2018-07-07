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Слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД России по Томской области присоединились ко Всероссийской акции «Наша семья, наш футбол!»
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Слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД России по Томской области присоединились ко Всероссийской акции «Наша семья, наш футбол!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 21 час назад
Фото: Псковское Агентство Информации
Слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД России по Томской в преддверии Дня семьи, любви и верности присоединились к акции МВД России «Наша семья, наш футбол!». Цель акции — пропаганда семейных ценностей, а также повышение престижа службы в органах внутренних дел.
Младший лейтенант полиции Юлия Ефимова всегда была примером для своего подрастающего брата Павла. Во многом своими спортивными достижениями он обязан именно ей. С раннего детства Павел увлекся футболом. Юлия всегда поддерживала стремления младшего брата к спорту. Вместе они познавали футбольные азы. В настоящее время Павел демонстрирует достойные результаты в Детско-юношеской спортивной школе № 17 города Томска.
Вместе с сестрой юный футболист болеет за сборную России по футболу и смотрит все матчи нашей команды.
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