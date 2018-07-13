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Бельгийцы против петухов и популярный Черчесов: что показывают фанаты на чемпионате мира
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Бельгийцы против петухов и популярный Черчесов: что показывают фанаты на чемпионате мира 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Что показывали болельщики в полуфиналах чемпионата мира? "Евро-Футбол.ру" продолжает следить за происходящим на трибунах.
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Бельгийские фанаты были по обыкновению яркими.
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Иногда даже самые близкие люди болеют за разные команды.
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Во вторник вечером бельгийцы были настроены против петухов — символа Франции.
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Сальвадор хотят видеть на чемпионате мира в Катаре.
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Популярность Станислава Черчесова заметно выросла.
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Уэлбек не является основным игроком сегодняшней сборной Англии, но его форма всё же востребована.
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Не в этот раз. Кубка мира в Англии снова не будет.
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