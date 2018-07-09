Финишная прямая: Кто сыграет в финале чемпионата мира 2018

По временным рамкам чемпионату мира 2018 осталось существовать на территории России всего 7 дней. По количеству сыгранных матчей итого меньше. Полуфинальная стадия берёт начало во вторник, завершение близко — в среду. Далее очередной перерыв на двое суток и два медальных матча. Чемпионат мира плавно превратился в Евро-2018, команды Франции, Бельгии, Англии и Хорватии к концу недели выяснят, кто станет сильнейшей сборной планеты. Последние дни разговоры шли только о подвигах футболистов Станислава Черчесова , любители футбола и специалисты отдавали должное неожиданным успехам наших парней. Настало время отодвинуть в сторону эйфорию и взглянуть на полуфинальные матчи, оценить котировки, место проведения, силы соперников. Портал "Евро-футбол.ру" задался главным вопросом: кто же станет финалистом чемпионата мира 2018?

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Франция — Бельгия. Дата и время проведения: 10.07.2018 21:00, место проведения: стадион «Санкт-Петербург», Санкт-Петербург

Котировки букмекеров: 2,5 П1 — 3,3 Н — 3,1 П2. Потери: Юмтити (травма) — Менье (дисквалификация)

Левая часть сетки плей-офф продолжает радовать досрочными финалами. В четвертьфинале выяснили, что Европа на данный момент на голову сильнее Южной Америки. Две симпатичные и ладно скроенные сборные с континента Пеле и Марадоны получили обратный билет от Франции и Бельгии. Подопечные Дидье Дешама в привычном стиле разобрались с оппонентом. Неброско, но очень надежно. Реализованы свои шансы и ошибка соперника, а в ответ засушливая игра у своих ворот. Французы на этом чемпионате мира никого не переиграли вчистую, на классе. Но всегда когда необходимо выходили победителями. Складывается ощущение, что у «трехцветных» есть запас, именно в этом видится их преимущество. Плюс высококлассные игроки на каждой позиции. Даже вчерашний ноунэйм Павар сегодня претендует на звание лучшего правого защитника чемпионата мира. Остальные позиции вопросов и не вызывали. Гризманн с Мбаппе привычно хороши, трудолюбивы и полезны. Эта парочка еще не оставляла соперников без неприятностей, одно наличие такого нападения делает Францию скрытым фаворитом четвертьфинала.

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Бельгия также команда очень звездная. Очень. Но россыпь французских «бриллиантов» перекрывает на бумаге даже игроков Роберто Мартинеса . Нападение сравнимо по персоналиям, но центр полузащиты, состоящий из Нголо Канте, Поля Погба и Блеза Матуиди выглядит предпочтительнее парочки Витсель — Феллаини. Если Мартинес вновь решит затыкать опорную зону Кевином де Брёйне, то сильно потеряет впереди. К тому же, после решающего гола в ворота «пентакампеонов» запирание светлой головы «Манчестер Сити» на своей половине поля будет преступлением. До кучи случилась дисквалификация Тома Менье, которому (о, ужас!) нет равноценной замены. Универсалы Карраско и Шадли, конечно, разыграют правую бровку, но оба тяготеют к левому краю, и очень похожи игровым стилем. Менье лучше знаком с позицией, более ориентирован на оборонительную игру и мало уступает в атакующих навыках. Бельгия доселе выиграла пять матчей из пяти, дублем одолела возможного соперника по финалу и «завернула» главных фаворитов мундиаля. Этот список достижений по-разному может сказаться на бельгийцах, радужные серии имеют свойство заканчиваться, а неопытная команда Роберто Мартинеса как раз любит обжигаться в решающих матчах. В полуфинале не бывает явных фаворитов — это аксиома. Однако согласимся с букмекерами, и отдадим французам небольшое превосходство.

Вероятность прохода в финал: Франция 60%, Бельгия 40%

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Хорватия — Англия. Дата и время проведения: 11.07.2018 21:00, место проведения: стадион «Лужники», Москва

Котировки букмекеров: 3,5 П1 — 3,1 Н — 2,3 П2. Под вопросом участие: Врсалько, Стринич (травма) — Хендерсон (травма)

Многие российские болельщики с упоением вспоминают, как Хорватия Ивицы Олича не пустила на Евро 2008 грозную Англию с Дэвидом Бекхэмом Фрэнком Лэмпардом , подарив этот турнир футболистам нашей сборной. Игроки Гуса Хиддинка затем сотворили «бронзовый» успех. Но мало кто помнит, как закончились два последних противостояния «шашечных» и «трех львов». В отборе на чемпионат мира 2010 года сборные вновь оказались в одной группе и долг был возвращен. Два разгрома по 5:1 и 4:1. Англия отыгралась сполна, оставив Хорватию без мундиаля в ЮАР. Интересно, что игра, сыгранная 09.09.09 стала последней очной до нынешнего полуфинала. Почти десять лет не виделись соперники, изменилось всё, игроки, наставники, реалии футбола. На сегодня сборные Хорватии и Англии настолько равные и непознанные, что ожидать можно любого результата, даже разгрома одного из соперников.

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Наиболее вероятным видится сложный, «низовой» матч, с очень возможным (и таким любимым для хорватов) дополнительным временем. Сборные Англии и Хорватии на двоих пробили 3 серии пенальти в четырех матчах. Команды натренированы, и явно согласятся на «лотерею нервов» в случае близкого ничейного исхода. Джордан Пикфорд производит сильнейшее впечатление, вторую молодость переживает Даниэль Субашич . Соперники по-разному прошли дистанцию к полуфиналу. Хорватия в группе смотрелась зубодробительно, перемолов Аргентину и дублем Исландию, а в плей-офф подсдулась, со скрипом проскочив Данию и Россию. Англия напротив слабо играла в квартете, за счет пенальти Гарри Кейна обыграла Тунис, поиздевалась над Панамой и уступила второму составу бельгийцев. Затем ещё был на тоненького выигранный матч с Колумбией и, наконец-то, уверенная победа над шведами. Единственный четвертьфинал, выигранный совсем без вопросов. Эта экономия сил, вкупе с фланговыми проблемами хорватов, делает английские шансы на финал немного предпочтительнее. Когда два крайних защитника (Врсалько, Стринич) не могут играть в полную силу — это становится серьёзной проблемой. Плюс балканские футболисты играли в настолько сложном физическом и психологическом режиме, что на ещё одну серию пенальти может банально не хватить эмоций.

Вероятность прохода в финал: Хорватия 45%, Англия 55%