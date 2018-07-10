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«Зенит» провёл последнюю тренировку на втором сборе в Австрии
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«Зенит» провёл последнюю тренировку на втором сборе в Австрии 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: fc-zenit.ru
Петербургский «Зенит» проводит тренировочные сборы в Австрии в рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги. Сегодня, 10 июля, петербургская команда провела последнюю тренировку в рамках данного сбора.
В среду, 11 июля, «Зенит» проведёт контрольную встречу со швейцарским «Грассхоппером». Начало матча запланировано в 17:00 по московскому времени. После матча «Зенит» отправится домой, в Санкт-Петербург.
По итогам минувшего сезона российской Премьер-Лиги «Зенит» финишировал на пятом месте в турнирной таблице.
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