«Зенит» провёл последнюю тренировку на втором сборе в Австрии

Петербургский «Зенит» проводит тренировочные сборы в Австрии в рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги. Сегодня, 10 июля, петербургская команда провела последнюю тренировку в рамках данного сбора.

В среду, 11 июля, «Зенит» проведёт контрольную встречу со швейцарским «Грассхоппером». Начало матча запланировано в 17:00 по московскому времени. После матча «Зенит» отправится домой, в Санкт-Петербург.

По итогам минувшего сезона российской Премьер-Лиги «Зенит» финишировал на пятом месте в турнирной таблице.