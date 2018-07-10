Большая игра

Прошло несколько дней, и эмоции от поражения сборной России в 1/4 финала чемпионата мира если не улеглись, то поутихли точно. Приятно поздний вылет национальной команды стал для многих россиян логическим завершением мундиаля. Тем временем мировое первенство только подходит к кульминации, и впереди — два полуфинальных поединка. 10 июля Франция встретится с Бельгией, а сутками позже Хорватия сыграет с Англией. «Лента.ру» — о том, чего ждать от двух из четырех оставшихся матчей ЧМ-2018.

Сборные Франции и Бельгии в своей истории встречались 74 раза. Ведут в этой серии «красные дьяволы»: на их счету три десятка побед против 24 у французов. В рамках чемпионатов мира команды играли друг с другом давно, больше 30 лет назад, и тогда французы лишили бельгийцев бронзы. В последний раз сборные встречались в товарищеском матче в 2015 году, тогда в Париже французы уступили (3:4). Каждая встреча этих команд непредсказуема. И следующий матч в Санкт-Петербурге — не исключение.

Обе сборные подходили к чемпионату мира в России в статусе теневых фаворитов. И французы, и бельгийцы — амбициозные коллективы, напичканные звездами разного возраста и величины. В составе первых традиционно выделяют Поля Погба Антуана Гризманна и Килиана Мбаппе, а у «красных дьяволов» весь мир обсуждает Эдена Азара , Ромелу Лукаку и Кевина Де Брюйне.

Ни та, ни другая команда на нынешнем чемпионате мира не проиграла еще ни одного матча. Бельгийцы и вовсе стали одной из трех сборных (наравне с Хорватией и Уругваем), набравшей максимальное количество очков на групповом этапе. В плей-офф команда Роберто Мартинеса пока выступает довольно уверенно: бельгийцы еще ни разу не доводили дело до послематчевых пенальти. Если не считать недоразумения в виде счета 0:2 по ходу второго тайма матча против южнокорейцев в 1/8 финала (после которого сборная Бельгии забила три мяча за 25 минут), команда вполне оправдывает ожидания. В четвертьфинале от бельгийцы одолели Бразилию, которую Неймар и Филиппе Коутиньо явно планировали дотащить до финала.

Французы забивают меньше (9 голов против 14 у «красных дьяволов»), а после скучнейшего матча с Данией (0:0) болельщики заговорили о переоцененности команды Дидье Дешама. Выйдя из группы, Франция попала на Аргентину и победила ее с разницей в один мяч, хотя счет 3:4 был явно не по игре — французы, жутко заведенные после второго пропущенного гола, раздавили соперника с виду очень легко. В 1/4 финала Уругвай проиграл Франции всухую. Вообще, на этом мундиале подопечные Дидье Дешама трижды обидели южноамериканцев: домой из-за них отправились перуанцы, аргентинцы и уругвайцы.

Франция и Бельгия играют в разный футбол. Первые часто бьют по воротам из-за пределов штрафной, мало забивают со стандартов (хотя первый гол Уругваю подопечные Дешама провели именно после подачи Антуана Гризманна) и много фолят. Вторые — очень сильны в центре поля (благодаря усилиям полузащитников Маруана Феллайни и Акселя Витселя), чаще выигрывают верховые единоборства и почти не используют длинные передачи.

Бельгия никогда не играла в финале мировых первенств, а французы уже становились чемпионами в 1998 году. Против бельгийцев свидетельствует еще и тот факт, что еще никогда в истории мундиаль не выигрывала команда с тренером-иностранцем. Нынешний наставник «красных дьяволов» — испанец Роберто Мартинес. Однако это не делает французов фаворитами встречи. Ни от одной из команд не приходится ждать игры от обороны, и болельщики не зря надеются увидеть зрелищный футбол.

Второй полуфинал однозначно привлечет внимание российских болельщиков, ведь в нем против Англии сыграют хорваты, оставившие сборную России за бортом следующей стадии домашнего чемпионата мира.

На мировое первенство в Россию англичане привезли одну из самых молодых команд. Их средний возраст — неполные 26 лет. С последнего официального турнира в сборной Англии сменилась ровно половина состава, и особенно это коснулось линии обороны. «Шашечные» немного старше — в среднем им почти по 28, а состав с Евро-2016 практически не изменился.

На турнире в России сборная Хорватии — одна из лучших, несмотря на то, что пока в плей-офф команда побеждает исключительно по пенальти. Зато на групповом этапе она выиграла все три матча. Англичане вышли из группы со второго места, пропустив вперед бельгийцев. В плей-офф родоначальники футбола в послематчевой лотерее победили Колумбию, а затем в основное время — шведов. Конечно, на них возлагаются теперь большие надежды: болельщики наконец поверили в успех команды, которая в последний раз преодолевала групповой этап мундиаля в 2006 году.

Хорваты обычно играют в одного форварда. Марио Манджукич на этом турнире забил пока только один мяч: все остальное на счету хавбеков и защитников. Впрочем, команда Златко Далича имеет едва ли не самую сильную линию полузащиты в мире (представленную Иваном Ракитичем, Лукой Модричем и Анте Ребичем), поэтому второй нападающий ей просто не нужен.

Англичане же, наоборот, делают ставку на двоих форвардов: Харри Кейна Рахима Стерлинга . Первый с шестью голами пока является лучшим бомбардиром мундиаля, второй в любой момент готов отдать ключевую передачу или сделать результативный прострел. Оба они уверенно играют наверху и любят бить издалека. Такие удары почти никогда не заканчиваются голами, зато придают игре зрелищности.

В воротах обеих команд вратари, уже проверившие себя в серии одиннадцатиметровых ударов: 33-летний Даниел Субашич и 24-летний Джордан Пикфорд . Субашич играет за сборную не первый крупный турнир, а для Пикфорда этот чемпионат мира — дебютный. На турнире он пропустил три мяча, Субашич доставал мяч из сетки четырежды. Несмотря на минимальную разницу пропущенных, в игре молодой англичанин выглядит увереннее. Пикфорд не боится выходить из ворот и часто делает это удачно, а Субашич угадывает не всегда.

Хорваты и англичане встречались до этого семь раз, причем Англия трижды побеждала. Каков будет результат следующего матча, с ходу не скажешь. В команде Далича нет такого яркого нападающего, как Кейн, а в распоряжении Саутгейта нет связки Модрич — Ракитич. Скорее всего, тренеры не будут изобретать велосипед, экспериментируя с составами, и «Лужники» увидят много опасных моментов и забитых мячей.