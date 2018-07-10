ЧМ-2018. 10 июля 2018 года. Франция — Бельгия. Полуфинал. Обзор матча — 1:0

Дидье Дешам был чемпионом мира как игрок, а теперь в шаге от того, чтобы стать обладателем золота в качестве тренера.

История Азара

Перед матчем Франция — Бельгия зарубежные СМИ отыскали трогательную фотографию. На ней изображены три малыша в футболках французской сборной. Это братья Азар — Эден, Торган и Килиан.

«Мы вместе всегда больше болели за сборную Франции, чем за Бельгию, потому что выросли на поколении французской команды 1998 года, — признался Эден. — В то время было сложно достать бельгийскую футболку, поэтому мы носили французские. Не хочу как-то оскорбить сборную Бельгии того времени, за неё выступали хорошие игроки, но лучшей тогда была Франция».

Сегодня, 20 лет спустя, капитан национальной команды Эден Азар выходил на поле стадиона «Санкт-Петербург», чтобы отнять у «трёхцветных» финал чемпионата мира и подарить его родине. А среди тех, кто настраивал атакующего полузащитника «Челси», был победитель ЧМ-1998 Тьерри Анри — помощник главного тренера бельгийцев Роберто Мартинеса . Невероятная история!

Схема Мартинеса

Мартинес вынужден был решать проблему потери дисквалифицированного правого защитника Томаса Менье . Бельгийцы сыграли по любопытной схеме. При владении у них оставалось сзади трио центральных защитников Алдервейрелд — Компани — Вертонген, Насер Шадли высоко поднимался по правой бровке, а слева ждал мяча Азар. Это позволяло и центр контролировать, и с флангов обострять. Когда сборная Бельгии вставала в позиционную оборону, Шадли превращался в правого защитника, а Вертонген — в левого. Так закрывалась зона для Килиана Мбаппе и Бенжамена Павара , чтобы Азар не садился глубоко.

В первые полчаса команда Мартинеса выглядела интереснее. Она была гибкой, быстрой, атаковала большими силами. Азар как минимум дважды имел возможность забить. В одном эпизоде умница Кевин Де Брёйне вырезал передачу на капитана ровно в ту секунду, когда Эден мог избежать офсайда и вылететь к воротам, а в другом сам Азар ушёл на дриблинге от Павара. «Трёхцветным» повезло.

Ключевые передачи Мбаппе

Сборная Франции словно выжидала, однако в последние 15 минут первого тайма создала несколько голевых моментов. Команда Дешама стала чаще перехватывать мяч в центре поля и на своей половине, доводить мяч до нападающих. Казалось, что вице-чемпионы Европы всё-таки недостаточно задействуют Мбаппе, хотя его фантастическая скорость вкупе с техникой, безусловно, самое опасное оружие «трёхцветных». До перерыва Килиан совершил всего 24 касания мяча, при этом выдал четыре ключевые передачи! Больше, чем любой другой игрок. Оливье Жиру и Антуан Гризманн должны были забивать с передач нападающего ПСЖ, но теперь повезло бельгийцам.

Гол из-под Феллаини

А какой гениальный пас пяткой сделал Мбаппе в начале второго тайма! Жиру не имел права испортить такой шедевр, но испортил. Это случилось уже при счёте 1:0, и если бы сборная Бельгии пропустила второй гол сразу после первого, то она была бы уничтожена. Как играть, если даже из-под «трёхметрового» Маруана Феллаини забивают на угловом? Если вдруг абсолютно всё перестало получаться?

Избежав худшего, команда Мартинеса оккупировала штрафную Уго Льориса . Бельгийцы попробовали кроссы на Феллаини, но так просто французов не взять — это не хилые японцы. С появлением на поле Дриса Мертенса и Янника Феррейра-Карраско состав у сборной Бельгии стал сверхатакующим, а фланги свежими. Мог забить на новом стадионе «Зенита» его бывший полузащитник Аксель Витсель.

Тем не менее сборная Франции оборонялась спокойно, без паники. «Трёхцветные» были сильнее, победили и сыграют в финале. Там за них, как и в 1998-м, наверняка поболеет Азар: он сегодня не стал великим капитаном Бельгии.