Ещё
Гран-при Великобритании: Хэмилтон не победит на родине в пятый раз подряд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гран-при Великобритании: Хэмилтон не победит на родине в пятый раз подряд 

SovSport.Ru 4 часа назад
Фото: SovSport.Ru
Льюис Хэмилтон с большим трудом смог завоевать свой четвертый поул подряд на домашнем Гран-при, но гонщики Ferrari намерены отыграться в гонке. Судя по их темпу, надежды вполне обоснованы. Прогноз от эксперта «Рейтинга Букмекеров».
Спрогнозировать кто победит, как по мне, достаточно сложно, несмотря на то, что коэффициент на победу Хэмилтона достаточно мал. На мой взгляд, Льюис не выглядит в этом году таким уж фаворитом, как в былые годы. В 2015-м гонщики Ferrari проиграли времени поула Льюиса более секунды, в 2016-м — 1,4 секунды, в 2017-м — 0,6 секунды, т.е. Mercedes выглядел на голову сильнее своих соперников. Да, в этом году он по-прежнему почти на секунду быстрее оказался гонщиков Red Bull, но пилоты Ferrari в квалификации боролись с немецкой командой на равных. Не могу сказать, что я болельщик Хэмилтона, но симпатизирую ему больше, чем Феттелю. Тем не менее, в победе британца на родной земле у меня уверенности нет.
По ходу гонки обещают жаркую погоду (если все же будет дождь, все-таки английская погода изменчива и капризна, то могут выcтрелить пилоты Red Bull), что не на руку Mercedes. На минувшем этапе мы увидели, что из топ-команд меньше всех с резиной проблем было у Ferrari, а у того же Хэмилтона износ был приличный, из-за чего он отправился на «лишний» пит-стоп. Что еще показал австрийский этап? Что ломается даже надежная немецкая техника. Помимо этого, в Mercedes приняли неверное тактическое решение во время режима виртуальной машины безопасности, которое стоило Хэмилтону упущенных позиций. Не будем также забывать тенденцию того, что Ferrari и Red Bull подтягиваются к Mercedes в гоночном темпе, даже если проигрывают в квалификации. А тут Ferrari уже в квалификации едет в одном темпе. Это все висты, выражаясь терминологией преферанса, в пользу соперников Mercedes.
Конечно, Льюис будет из кожи вон лезть, чтобы снова победить на родине, вернуть себе лидерство в чемпионате. Я совсем не исключаю, что это ему в конечном счете удастся сделать, я лишь говорю за то, что букмекеры, на мой субъективный взгляд, преувеличивают вероятность его победы. Поэтому ставлю против него.
Вторая ставка на противостояние Переса с Сайнсом. Здесь все гораздо проще и прозаичнее. Темп Force India и Renault примерно сопоставим, а мексиканец стартует на 4 позиции выше испанца, отыграть которые по скорости будет достаточно сложно. К тому же, Серхио неделю назад провел блестящую гонку — 7-е место после старта с 17-й позиции. Так что под пристальным взором своего босса Виджея Малльи, который из-за проблем с законом может посещать только одни Гран-при в сезоне, он должен не подкачать.
SovSport.Ru: последние новости
Это не те хорваты! Что стало с командой, подарившей России Евро-2008 «Слава Украине! Эта победа за Украину!» Как Вида отпраздновал победу над Россией Олег Кутепов: На ногу Ильи страшно смотреть – вся в кровоподтеках
Комментарии  Ещё 35 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала785
Слепаков обратился к футболистам сборной30
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть20
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России44
Смолов взбесил россиян289
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение