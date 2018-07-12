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Кутепов рассказал, как с травмой доигрывал матч с Хорватией на ЧМ-2018
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Кутепов рассказал, как с травмой доигрывал матч с Хорватией на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Защитник сборной России Илья Кутепов рассказал, как доигрывал матч 1/4 финала чемпионата мира — 2018 с Хорватией (2:2, по пенальти — 3:4) с травмой голеностопа, которую он получил ещё в первом тайме встречи.
«Боль была уже под конец матча, минуте к 120-й, когда нога отекла. А так, в принципе, когда играешь на эмоциях, то особо ничего не чувствуешь. Болевой порог повышен, весь в игре, поэтому боли особо не ощущаешь», — сказал Кутепов в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее сборная России в своём официальном «твиттере» опубликовала фотографию травмы Кутепова.
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