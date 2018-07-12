Кутепов рассказал, как с травмой доигрывал матч с Хорватией на ЧМ-2018

Защитник сборной России Илья Кутепов рассказал, как доигрывал матч 1/4 финала чемпионата мира — 2018 с Хорватией (2:2, по пенальти — 3:4) с травмой голеностопа, которую он получил ещё в первом тайме встречи.

«Боль была уже под конец матча, минуте к 120-й, когда нога отекла. А так, в принципе, когда играешь на эмоциях, то особо ничего не чувствуешь. Болевой порог повышен, весь в игре, поэтому боли особо не ощущаешь», — сказал Кутепов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сборная России в своём официальном «твиттере» опубликовала фотографию травмы Кутепова.