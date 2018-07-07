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Кутепов: сборная России хочет пройти как можно дальше на ЧМ-2018
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Кутепов: сборная России хочет пройти как можно дальше на ЧМ-2018 

Газета.Ru 7 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Защитник сборной России по футболу Илья Кутепов рассказал о целях национальной команды на домашнем чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Хотим пройти как можно дальше. С каждым шагом хочется все больше и больше. Выиграли первый матч, затем второй, почти решили задачу выхода из группы.
Потом Испания, но хочется дальше. Испанию прошли — дальше Хорватия, но вновь хочется идти вперед", — приводит слова Кутепова официальный YouTube-канал Международной федерации футбола (ФИФА).
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.
Ранее Кутепов назвал матч с Испанией в 1/8 финала мирового первенства самым сложным и утомительным в своей карьере.
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