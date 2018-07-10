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Защитник сборной России оценил вклад Черчесова в успех команды
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Защитник сборной России оценил вклад Черчесова в успех команды 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Защитник сборной России по футболу Илья Кутепов оценил работу главного тренера национальной команды Станислава Черчесова на своем посту, передает газета «Известия».
Футболист отметил, что наставник сумел объединить игроков.
"Черчесов сумел сплотить команду, объединить ее во имя одной цели — победы в каждом матче. Это человек, который хочет побеждать всегда и везде. Этого же он требует от футболистов. Своим настроем он заряжает команду. Результат вы видите сами — посмотрите, как мы бились во всех матчах. Без этого не было бы такого успеха", — сказал Кутепов.
На чемпионате мира — 2018 сборная России дошла до четвертьфинала турнира.
Ранее сообщалось, что игроки сборной России верили в методы Черчесова.
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