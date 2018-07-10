Защитник сборной России оценил вклад Черчесова в успех команды

Футболист отметил, что наставник сумел объединить игроков.

"Черчесов сумел сплотить команду, объединить ее во имя одной цели — победы в каждом матче. Это человек, который хочет побеждать всегда и везде. Этого же он требует от футболистов. Своим настроем он заряжает команду. Результат вы видите сами — посмотрите, как мы бились во всех матчах. Без этого не было бы такого успеха", — сказал Кутепов.

На чемпионате мира — 2018 сборная России дошла до четвертьфинала турнира.

Ранее сообщалось, что игроки сборной России верили в методы Черчесова.