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Агент Фернандеса прокомментировал интерес со стороны «Валенсии»
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Агент Фернандеса прокомментировал интерес со стороны «Валенсии» 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Агент Хорхе Машадо, который представляет интересы защитника московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса, прокомментировал интерес испанской «Валенсии» к футболисту, передает "Советский спорт".
"ЦСКА хочет за Фернандеса €25 млн За меньшую сумму клуб не расстанется с ним. Кроме того, переход может состояться только в те команды, которые участвуют в Лиге чемпионов и имеют шансы на титул. С этой точки зрения вариант с «Валенсией», которая первой проявила интерес, исключается", — цитирует агента Zero Hora.
Фернандес выступает в составе армейцев с 2012 года. Он провел 141 матч и забил один мяч.
В 2016 году футболист получил российское гражданство.
На чемпионате мира — 2018 Фернандес выступал в составе российской сборной и забил один мяч.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.
Ранее «Валенсия» отказалась от трансфера футболиста сборной России.
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