Агент Фернандеса прокомментировал интерес со стороны «Валенсии»

"ЦСКА хочет за Фернандеса €25 млн За меньшую сумму клуб не расстанется с ним. Кроме того, переход может состояться только в те команды, которые участвуют в Лиге чемпионов и имеют шансы на титул. С этой точки зрения вариант с «Валенсией», которая первой проявила интерес, исключается", — цитирует агента Zero Hora.

Фернандес выступает в составе армейцев с 2012 года. Он провел 141 матч и забил один мяч.

В 2016 году футболист получил российское гражданство.

На чемпионате мира — 2018 Фернандес выступал в составе российской сборной и забил один мяч.

Ранее «Валенсия» отказалась от трансфера футболиста сборной России.