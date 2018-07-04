«Лос-Анджелес» выставил Шарипзянова на драфт отказов 

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Топ-100 игроков ЧМ-2018: Мариу Фернандес - лучший правый защитник, Дзюба лучше Месси и Роналду

Луис Суарес: "Было очень жарко. Для Уругвая матч был самопожертвованием"