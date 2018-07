«Лос-Анджелес» выставил Шарипзянова на драфт отказов

«Лос-Анджелес» выставил российского защитника Дамира Шарипзянова на безусловный драфт отказов, информирует Sportsnet. По всей видимости, клуб хочет избавиться от контракта 22-летнего игрока, чтобы освободить место в платежной ведомости. Прошлый сезон Шарипзянов провел в «Нефтехимике».

Напомним, что «Лос-Анджелесу» принадлежат права на российского защитника СКА Вячеслава Войнова . С 28-летнего игрока недавно были сняты обвинения в домашнем насилии. НХЛ теперь может разрешить ему вернуться в НХЛ.

Кроме того, по информации СМИ, «Кингз» интересуются российским нападающим «Коламбуса» Артемием Панариным

