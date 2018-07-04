Ещё
«Лос-Анджелес» выставил Шарипзянова на драфт отказов
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Лос-Анджелес» выставил Шарипзянова на драфт отказов 

Спорт-Экспресс 45 минут назад
«Лос-Анджелес» выставил российского защитника Дамира Шарипзянова на безусловный драфт отказов, информирует Sportsnet. По всей видимости, клуб хочет избавиться от контракта 22-летнего игрока, чтобы освободить место в платежной ведомости. Прошлый сезон Шарипзянов провел в «Нефтехимике».
Напомним, что «Лос-Анджелесу» принадлежат права на российского защитника СКА Вячеслава Войнова. С 28-летнего игрока недавно были сняты обвинения в домашнем насилии. НХЛ теперь может разрешить ему вернуться в НХЛ.
Кроме того, по информации СМИ, «Кингз» интересуются российским нападающим «Коламбуса» Артемием Панариным.
The #LAKings have placed Damir Sharipzyanov on unconditional waivers for the purpose of terminating his contract.
— Chris Johnston (@reporterchris) 4 июля 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Топ-100 игроков ЧМ-2018: Мариу Фернандес - лучший правый защитник, Дзюба лучше Месси и Роналду Луис Суарес: "Было очень жарко. Для Уругвая матч был самопожертвованием" Митрофанов покинул "Зенит"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский тренер объявил бойкот сборной России374
«Результаты допинговых тестов россиян отвратительны»360
Аршавин поставил Россию на последнее место167
Макаревич прокомментировал «победобесие» в РФ492
Стал известен следующий клуб Дзюбы27
Видео
00:56
Головин объяснил пенальти с закрытыми глазами
Футбол
05:36
Аршавин поставил Россию на последнее место
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:24
В футболе разразился новый допинговый скандал
Футбол Легкая атлетика
00:23
Украинский тренер объявил бойкот сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
Стал известен следующий клуб Дзюбы
Футбол
00:30
Стало известно, кто научил Акинфеева легендарному сейву
Футбол Прочее
01:53
Английские фанаты устроили драку в метро
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:06
Что вы не знали о футбольном первенстве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:43
Английские болельщики: в России очень дружелюбные люди
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение