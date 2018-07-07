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Собянин приехал на Никольскую улицу и пообщался с гуляющими
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Собянин приехал на Никольскую улицу и пообщался с гуляющими 

BFM.RU 17 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии четвертьфинального матча с участием сборных России и Хорватии приехал на Никольскую улицу. Она на период проведения чемпионата мира по футболу стала одним из самых популярным мест среди футбольных болельщиков, сообщает РБК.
Собянин стал первым среди российских политиков, кто приехал на Никольскую улицу. Мэр приехал со стороны Лубянки, вышел из машины и отправился по направлению к Красной площади. По дороге он пообщался с волонтерами, жителями Москвы и гостями города, гулявшими по улице. Пройдя по Никольской улице, Собянин свернул на Богоявленский переулок, к выходу со станции метро «Площадь революции» и дошел до Гостиного двора. У фонтана на Биржевой площади он поговорил с туристами и москвичами. После этого он сел в машину и уехал.
Матч 1\4 финала с участием сборных России и Хорватии будет проходить на сочинском стадионе «Фишт» и начнется в 21:00 мск. Сборная Россия впервые смогла пробиться в четвертьфинал на мировом первенстве.
Сергей Собянин планирует участвовать в выборах мэра Москвы. Голосование состоится 9 сентября.
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