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Футболисты ЦСКА, игравшие за сборную России на ЧМ, вернутся в команду в 20-х числах июля
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Футболисты ЦСКА, игравшие за сборную России на ЧМ, вернутся в команду в 20-х числах июля 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты ЦСКА, выступавшие в составе сборной России на чемпионате мира, присоединятся к армейской команде в Москве в 20-х числах июля. Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов.
В составе сборной России ЦСКА представляли вратарь Игорь Акинфеев, защитник Марио Фернандес, полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин. Также армейцев представлял защитник Сергей Игнашевич, который после матча с хорватами объявил о завершении карьеры. На данный момент ЦСКА в австрийском Бад-Тацмандорфе проводит сбор в рамках подготовки к сезону.
"Нынешний сбор в Австрии мы проведем без них. Эти игроки присоединятся к команде уже в Москве в 20-х числах июля", — сказал Аксенов.
Акинфеев и Фернандес провели на чемпионате мира по пять матчей. Вратарь ЦСКА в основное и дополнительное время пропустил семь мячей, в сериях пенальти с командами Испании (4:3) и Хорватии (3:4) отразил три удара и был признан лучшим игроком матча 1/8 финала с испанцами.
Фернандес стал автором забитого мяча в игре 1/4 финала с командой Хорватии. Головин в четырех матчах отметился забитым голом. Дзагоев провел на турнире две встречи и отметился голевой передачей в игре с хорватами в дополнительное время при счете 1:2.
Первый матч в новом сезоне ЦСКА проведет 27 июля в Нижнем Новгороде в рамках Суперкубка против чемпиона страны — «Локомотива».
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