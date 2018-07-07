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Как в Брянске будет ездить общественный транспорт 7 июля?
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Как в Брянске будет ездить общественный транспорт 7 июля? 

АиФ Волгоград 7 июля 2018
Фото: АиФ Волгоград
Мэрия рассказала, как автобусы и троллейбусыбудут подвозить и развозить поклонников футбола в этот день.
В Брянске для болельщиков пустят дополнительный общественный транспорт 7 июля.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, по два троллейбуса и автобуса будут отправляться в разные микрорайоны Брянска с интервалом 10 минут после окончания футбольного матча. Напомним, 7 июля в 21:00 болельщики смогут посмотреть игру между сборными России и Хорватии на большом экране на площади Партизан.
Подвоз болельщиков будет осуществляться по следующему расписанию:
«Мясокомбинат — пл. Партизан» — отправление троллейбуса от остановочного пункта «Мясокомбинат» в 20.07. «Бульвар Щорса — пл. Партизан» — отправление троллейбуса от остановочного пункта «Бульвар Щорса» в 20.30. «Фосфоритный завод — пл. Партизан» — отправление автобуса от остановочного пункта «Фосфоритный завод» в 20.16. «Горбатова — драмтеатр — пл. Партизан» — отправление троллейбуса от остановочного пункта «Ул. Горбатова» в 20.40. «Дружба — «Аэропарк» — пл. Партизан» — отправление автобуса от остановочного пункта «Дружба» в 20.10. «Школа №61 — Дружба — Курган Бессмертия — пл. Ленина — пл. Партизан» — отправление автобуса от остановочного пункта «Школа №61» в 19.50.
Развоз будет осуществляться по следующему расписанию:
«Пл. Партизан — бульвар Щорса» — отправление двух троллейбусов после окончания футбольного матча с интервалом 10 минут. «Пл. Партизан — мясокомбинат» — отправление двух троллейбусов после окончания футбольного матча с интервалом 10 минут. «Пл. Партизан — телецентр» — отправление одного троллейбуса после окончания футбольного матча. «Родина — драмтеатр — Славянский м-н — ул. Горбатова» — отправление одного троллейбуса после окончания футбольного матча. «Площадь Партизан — «Аэропарк» — «Дружба» — Камвольный комбинат — школа №61» — отправление одного автобуса после окончания футбольного матча. «Родина» — площадь Ленина — Курган Бессмертия — Дружба — Камвольный комбинат — школа №61» — отправление одного автобуса после окончания футбольного матча.
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