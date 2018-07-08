Победитель соревнований по бурятской борьбе получил автомобиль

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко вручил ключи от автомобиля абсолютному победителю соревнований по бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан» Балдану Цыжипову, сообщается на сайте регионального правительства.

Финальные схватки состоялись в рамках бурятского национального фестиваля «Алтаргана» 7 июля в Иркутске на стадионе «Труд». В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Бурятии, Монголии, Забайкальского края и Иркутской области. Победу в командном зачете одержали спортсмены из Бурятии, на втором месте — команда Улан-Удэ, третье место заняли представители Агинского Бурятского округа Забайкальского края.