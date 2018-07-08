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Победитель соревнований по бурятской борьбе получил автомобиль
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Победитель соревнований по бурятской борьбе получил автомобиль 

АиФ Иркутск 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко вручил ключи от автомобиля абсолютному победителю соревнований по бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан» Балдану Цыжипову, сообщается на сайте регионального правительства.
Финальные схватки состоялись в рамках бурятского национального фестиваля «Алтаргана» 7 июля в Иркутске на стадионе «Труд». В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Бурятии, Монголии, Забайкальского края и Иркутской области. Победу в командном зачете одержали спортсмены из Бурятии, на втором месте — команда Улан-Удэ, третье место заняли представители Агинского Бурятского округа Забайкальского края.
Сергей Левченко до соревнований посетил вместе с губернатором Забайкальского края Натальей Ждановой юрты участвующих в фестивале регионов. Эти юрты украшены лучшими мастерами в национальных традициях.
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