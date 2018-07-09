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Третьяк: КХЛ понимает, что интересы сборной России важнее изменений в календаре лиги
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Третьяк: КХЛ понимает, что интересы сборной России важнее изменений в календаре лиги 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
НОВОСИБИРСК, 9 июля. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) понимает, что интересы сборной России по хоккею важнее, чем изменения в структуре календаря игр регулярного чемпионата. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
Последние матчи регулярного чемпионата КХЛ в предстоящем сезоне пройдут 22 февраля 2019 года, так как ФХР не одобрила изменения в календаре в связи с переносом сроков проведения чемпионата мира — 2019.
"Весь календарь подчинен подготовке нашей сборной к чемпионату. Мы хотим более тщательно подготовиться к чемпионату мира, поэтому мы план не меняем, а Континентальная хоккейная лига всегда идет на наши условия, так как они понимают, что главное событие — это чемпионат мира, где мы представляем нашу страну", — сказал Третьяк.
Календарь чемпионата КХЛ был опубликован 5 июля. Чемпионат мира 2019 года в Братиславе изначально должен был начаться 3 мая. Однако позднее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил о том, что мировое первенство начнется 10 мая. Это будет самый поздний старт в истории чемпионатов мира.
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