Третьяк: КХЛ понимает, что интересы сборной России важнее изменений в календаре лиги

НОВОСИБИРСК, 9 июля. / ТАСС /. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) понимает, что интересы сборной России по хоккею важнее, чем изменения в структуре календаря игр регулярного чемпионата. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк

Последние матчи регулярного чемпионата КХЛ в предстоящем сезоне пройдут 22 февраля 2019 года, так как ФХР не одобрила изменения в календаре в связи с переносом сроков проведения чемпионата мира — 2019.

"Весь календарь подчинен подготовке нашей сборной к чемпионату. Мы хотим более тщательно подготовиться к чемпионату мира, поэтому мы план не меняем, а Континентальная хоккейная лига всегда идет на наши условия, так как они понимают, что главное событие — это чемпионат мира, где мы представляем нашу страну", — сказал Третьяк.