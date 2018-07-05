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Tinder разрешил добавлять двухсекундные видеоролики Loops в профиль пользователя
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Tinder разрешил добавлять двухсекундные видеоролики Loops в профиль пользователя 

RB.ru 2 часа назад
Фото: RB.ru
Пока что функция доступна только для пользователей iOS.
«С помощью такого двухсекундного видео вы сможете в полной мере проявить свою индивидуальность, что приведет к большему количеству лайков вашего профиля», — отметили в компании.
Tinder также тестирует возможность добавления девяти фото или Loops в профиль вместо шести.
Loops стала доступна в России и ряде других стран после успешных тестов в Канаде, Японии и Швеции.
Тесты показали, что наличие в профиле зацикленного видео увеличивает среднюю продолжительность чата с мэтчем пользователя на 20%, добавили в пресс-службе Tinder.
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