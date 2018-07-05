Tinder разрешил добавлять двухсекундные видеоролики Loops в профиль пользователя

Пока что функция доступна только для пользователей iOS.

«С помощью такого двухсекундного видео вы сможете в полной мере проявить свою индивидуальность, что приведет к большему количеству лайков вашего профиля», — отметили в компании.

Tinder также тестирует возможность добавления девяти фото или Loops в профиль вместо шести.

Loops стала доступна в России и ряде других стран после успешных тестов в Канаде, Японии и Швеции.

Тесты показали, что наличие в профиле зацикленного видео увеличивает среднюю продолжительность чата с мэтчем пользователя на 20%, добавили в пресс-службе Tinder.