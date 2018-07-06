В Подмосковье сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Павлово-Посадский» провели акцию «Дорожная азбука» с дошкольниками 

Павловский Посад.
Цель мероприятия — научить детей правильно переходить проезжую часть дороги и соблюдать правила дорожного движения.
Автоинспекторы вместе с ребятами в игровой форме повторили правила перехода проезжей части по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу, вспомнили значение сигналов светофора и дорожных знаков, а также обсудили опасные ситуации, которые часто возникают на дороге. Полицейские рассказали как важно и необходимо использовать светоотражающие элементы на одежде при движении в темное время суток. Сотрудники ОГИБДД ответили на многочисленные вопросы маленьких пешеходов, пожелали им быть внимательными и дисциплинированными на дороге.