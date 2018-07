Влюбленные пингвины с африканского пляжа стали интернет-звездами

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости . Более трех миллионов просмотров собрало видео о том, как пара пингвинов прогуливается по пляжу в Южной Африке.

"Моя тетя только что вернулась из Южной Африки и прислала мне это видео, которое ей удалось сделать с этой парой пингвинов", — написала @freakingdani.

my aunt just came back from South Africa and she sent me this video she took of this lil penguin couple 😭 pic.twitter.com/TkBpT5z9RV

— 🐇 (@freakingdani) 2 июля 2018 г.

​Сначала пользователи начали задавать вопросы вроде: «что делают два пингвина в Африке?», и даже размещать пародии на эту тему. Но в ответах всем удивленным разъяснили, что «вопреки распространенному мнению, пингвины живут не только в Антарктиде, они также обитают в Южной Америке, Африке, Австралии и Новой Зеландии».

Не «робкий пингвин», а романтичный

"У этих пингвинов личная жизнь лучше, чем у меня!", «Как романтично!», — писали в комментариях. — «Эта очаровательная сцена похожа на предложение руки и сердца. Парень встал бы на колени, если бы они у него были».

So adorable. My Mum got me this, it is not a timeless 'From Here to Eternity' penguin moment! No camera phones then! X pic.twitter.com/gfZxHFeQgr

— Cheryl Woods (@cherylwoods33) 4 июля 2018 г.

​В итоге ролик с романтичными пингвинами за несколько дней посмотрели более трех миллионов пользователей, более 76 тысяч человек поделились записью.